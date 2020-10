Laatste show cabaretier is ook de laatste voor ongeneeslijk zieke Karlijn (30) uit Tiel

De 30-jarige Karlijn, “een ongelofelijk energieke vrouw, een stoer wijf”, zou samen met haar familie bij het optreden van De Laat zijn. "Een hele rij stoelen hadden ze gereserveerd", vertelt de cabaretière aan Omroep Brabant. "Karlijn is ernstig ziek, ze heeft borstkanker. Sinds vorige week weet ze dat er uitzaaiingen zijn naar de hersenen en dat ze het niet gaat halen."

‘Even lachen’

Ondanks haar worsteling met een leven op de rand van de dood liet Karlijn zich niet uit het veld slaan. "Voor ze sterft, wil ze nog zoveel mogelijk het leven halen", aldus De Laat.

"Dinsdagmorgen kreeg ik nog een appje van haar: 'Ja, we zijn erbij en ik heb er zo'n zin in! Lekker iets positiefs en even lachen.' Maar een paar uur later volgde er een telefoontje dat ze met spoed was opgenomen in het ziekenhuis."

Live verbinding met ziekenhuis

De cabaretière regelde een live videoverbinding met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Vanuit haar ziekenhuisbed keek Karlijn samen met haar man mee met de show, zodat ze er toch een beetje bij kon zijn.

"Het was al mis, maar nu is het goed mis. Ze zit in de laatste fase", vertelt een geëmotioneerde De Laat. "Dat ze toch heeft kunnen meekijken en haar familie heeft kunnen zien, dat is heel bijzonder.”

Bekijk hier hoe Karlijn toch een beetje bij de voorstelling was. De tekst gaat onder de video verder

Dankbaar zijn, ondanks corona

“Dan merk je hoe dankbaar je moet zijn. De beperkingen die we opgelegd krijgen vanwege het coronavirus zijn heel vervelend, maar wij kunnen gewoon naar buiten met ons mondkapje op. En Karlijn kan dat binnenkort niet meer. "

"Wat ik van haar heb geleerd? Dat je het leven moet vieren, iedere dag. En ik weet dat we een ongelofelijk lastige tijd ingaan met die lockdown, dat we dingen weer niet mogen. Maar jongens, wij kunnen over een paar weken weer wel. En Karlijn niet. Ik denk dat we dat niet moeten vergeten."