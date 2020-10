Vleugel zorghotel vol met coronapatiënten

Zorghotel de Slingebeek in Gaanderen schaalt op in verband met de toestroom van nieuwe coronapatiënten. De locatie is door zorgorganisaties uit de Achterhoek in april gecreëerd om coronapatiënten te verzorgen bij wie dat in de thuissituatie niet lukt.

De locatie werd tijdens de eerste coronagolf gerealiseerd:

“De situatie is nu zo dat het een stuk drukker is dan tijdens de eerste coronagolf”, zegt woordvoerder Arend Pleysier van Sensire. “We zien dat dinsdag en woensdag het aantal aanmeldingen flink toeneemt.” Op het moment van schrijven zijn veertien coronapatiënten opgevangen in de locatie van de zorgorganisaties Azora, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire. Daarmee is de eerste vleugel in het pand zo goed als vol: “We zijn nu bezig met opschalen, zodat we weer nieuwe patiënten kunnen verwelkomen”, aldus Pleysier.Als de tweede vleugel in het zorghotel wordt geopend, is er in totaal plek voor 32 patiënten. Bij een urgente situatie kan opnieuw worden opgeschaald. “Dan kan overwogen worden om twee patiënten in plaats van één op een kamer te hebben”, zegt Pleysier. Op dat moment biedt het zorghotel plaats aan 64 mensen. De grootste toestroom op dit moment is volgens de woordvoerder vanuit ziekenhuizen en de thuissituatie. “Maar we zien wel toename in het aantal mensen vanuit een verpleeghuis.”