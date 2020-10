Hondenfokkers overspoeld in coronatijd: 'Het is niet normaal'

Door alle coronabeperkingen zijn we de laatste tijd meer dan ooit in en rond huis te vinden. En als je thuis bent, wil je misschien wel een beetje gezelligheid om je heen. Met een hond bijvoorbeeld. Dat merken ook de vele erkende hondenfokkers in Gelderland. Sinds de coronacrisis gaan de aanvragen voor puppy's door het dak.

Uit een rondgang langs erkende rasfokkers in Gelderland blijkt dat het vrijwel zonder uitzondering een gekkenhuis is. Overal lopen meer aanvragen dan voor de coronacrisis. Zo ook Jeannette Westerink uit Kootwijkerbroek. Met veel liefde, zorg en aandacht fokt ze al dertig jaar golden retrievers. "Het is verschrikkelijk", is haar eerste reactie op de vraag of zij een toename ervaart als het gaat om mensen die nu opeens een pup willen. "We krijgen dertig tot veertig aanvragen per dag, het is niet normaal."

Voor Westerink is het lastig om de impulsieve belangstellende te scheiden van de mensen die echt goed hebben nagedacht over de aanschaf van een hond. "Ik nodig ze wel uit, maar ik kan niet veertig mensen laten komen natuurlijk. Eerder kwamen mensen gewoon bij mij omdat ze mijn type honden kennen. Dan wist ik wat ik kon verwachten, maar nu is het zo ontzettend lastig."

Toch prikt ze door haar jarenlange ervaring wel door veel verhalen heen. "Mensen schrijven de mooiste verhalen en dan komen ze hier, hebben ze hun kinderen bij zich die graag een pup willen, en papa en mama hebben nu tijd. Maar zo werkt het natuurlijk niet", waarschuwt ze.

De enorme vraag naar pups heeft nog meer negatieve gevolgen, weet Westerink. Je hoort steeds meer verhalen over busjes vol puppy's vanuit het buitenland die aan de grens staan te wachten. Dan krijg je situaties zoals de 17 gedumpte honden in Arnhem. Die mensen worden dan in de gaten gehouden en dumpen die dieren dan."