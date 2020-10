Musis laat huisgezelschappen spelen, Amphion schrapt alle voorstellingen

De stoelen blijven leeg in Amphion in Doetinchem. Foto: Pixabay

“Deze gezelschappen moeten toch repeteren, het is topsport die onderhouden moet worden. De voorstelling hebben ze al klaar. Dat faciliteren wij graag, we hebben toch een bepaalde taak,” vertelt een woordvoerder. “Om zakelijke redenen hoeven we dit niet te doen, we doen dit voor de cultuur.” Voor andere voorstellingen wordt gekeken of die worden verplaatst of geannuleerd.

'Het is wat het is'

Theater Amphion in Doetinchem schrapt komende weken alle voorstelling. “Het is gewoon niet rendabel om voor 30 man te blijven spelen,” vertelt directeur Charles Droste. “Met 180 man, de coronacapaciteit voor de maatregelen van dinsdag, was het al niet kostendekkend, dus met 30 man al helemaal niet.”

Droste is op dit moment druk aan het bellen met producenten en artiesten. “We doen ons best om alle voorstellingen te verplaatsen en uiteindelijk toch door te laten gaan. Lukt dat niet, dan moeten we helaas toch annuleren. Het is wat het is.”

Andere theaters in de provincie zijn nog bezig met uitzoeken wat de nieuwe maatregelen voor hen betekenen. Zo is de directie van Stadsschouwburg Nijmegen druk aan het bellen om te kijken of er voorstellingen verplaatst of afgezegd moeten worden. Theater Orpheus in Apeldoorn schrijft op de site dat de status van de voorstellingen ‘onbekend’ is.