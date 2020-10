Pieter Teeninga wethouderskandidaat ChristenUnie Nunspeet

De ChristenUnie Nunspeet draagt Pieter Teeninga (65) uit Harderwijk voor als wethouder. Teeninga is een ervaren bestuurder. Hij was 11 jaar wethouder in Harderwijk. “Besturen is niet voor bange mensen,” zei hij in 2010. Er moest toen fors gesneden worden in subsidies. In 2014 was Teeninga de enige wethouder die een doorstart maakte in een heel nieuw college met jonge collega’s. “Ik ben een verbinder en zoek het gesprek met inwoners. Dat vind ik belangrijk. Samen kom je verder. Met die insteek wil ik ook graag in Nunspeet aan de slag.”

In 2018 stelde Pieter zich niet meer beschikbaar als wethouder. Hij ging samen met zijn vrouw als vrijwilliger aan de slag voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Daar werkten zij voor een organisatie die gehandicapte kinderen een thuis bood en een pleeg-weeshuis runde. Er was ook een special-need school en een pre-primary school. De Teeninga’s woonden een jaar in Zuid-Afrika. Nu wordt Pieter tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wethouder in Nunspeet.

Als de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voldoende stemmen behaalt om weer een wethouder te leveren voor het sociaal domein zal Paulien van Triest uit Elspeet het stokje overnemen van Pieter Teeninga. Zij is nu directeur-bestuurder van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal en heeft veel kennis en ervaring binnen het sociaal domein en in het bijzonder van jeugdhulp. Nico Schipper, voorzitter van de selectiecommissie: “Paulien is de beste kandidaat om in de toekomst leiding te geven aan een lastig dossier als de jeugdhulp. We zijn erg blij dat zij daarvoor beschikbaar is.” In Elspeet is Paulien actief als bestuurslid van de Stichting Joy, de Stichting Dorpshuis en als voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Da Costaschool.

Paulien van Triest uit Elspeet kandidaat-wethouder na raadsverkiezingen 2022

Paulien heeft in Veenendaal een taak waar ze niet per direct mee kan stoppen. Daarom presenteert de ChristenUnie voor een periode van iets minder dan 1,5 jaar een interim-wethouder. “Pieter is geknipt om die klus op te pakken. Hij heeft veel bestuurlijke bagage en kent de regio en de gemeente Nunspeet goed.” De grote uitdaging binnen het sociaal domein is de organisatie en financiering van de jeugdhulp. “Pieter kan met zijn ervaring de koerswijziging die Gert van den Berg heeft ingezet met overtuiging doorzetten. In 2022 zal de jeugdhulp nog steeds aandacht vragen. Dan staat de ChristenUnie met Paulien prima voorgesorteerd.”