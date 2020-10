Exploitatie prestigieuze Food Experience Ede in Barneveldse handen

De TeKa Groep is een grote speler in de Nederlandse evenementen- en congresbranche. "We doen 1800 evenementen per jaar, van grote tot kleinschalige bruiloften", vertelt Timo Kruft eigenaar het bedrijf.

In de regio

Het bedrijf is onder meer uitbater van Kasteel De Schaffelaar en de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Ook congrescentrum de Werelt in Lunteren wordt door de TeKa Groep gerund. In Ede opende het bedrijf in 2019 al een evenementenlocatie in de Mauritskazerne. De nieuw te realiseren attractie over voedsel, de WFC Experience, komt op dezelfde plek.

Grootste project tot nu toe

Qua omvang in geld is de Food Experience in Ede het grootste project waar het bedrijf tot nu toe in stapt. "We praten over zo'n 60 miljoen euro die geïnvesteerd wordt van alle kanten." 54 miljoen euro daarvan is overheidsgeld. TeKa Groep investeert zelf 2,5 miljoen euro in het project, vertelt Kruft. "We zijn heel erg blij dat we dit mogen gaan doen. Het is een eer."

De Mauritskazerne, hier moet in 2023 de Food Experience gaan openen. Foto: Omroep Gelderland

Geen ervaring

Opvallend genoeg heeft het Barneveldse bedrijf geen ervaring met het exploiteren van een zogenoemde experience, themapark of museum. En dat is nu juist wél wat de World Food Center Experience moet worden: 'een thema-attractie over voedsel'. Is de TeKa Groep zonder die specifieke ervaring wel dé geschikte uitbater voor de Food Experience? "Wij weten zeker dat wij de goede partij zijn!", zegt Kruft.

'Het kunstje is niet anders'

"Het kunstje, om het maar plat te zeggen, is niet anders dan hoe wij dat doen bij onze tijdelijke evenementen", zegt de TeKa Groep-directeur. "De inhoud van de Experience wordt gebouwd door een externe partij, wij gaan zorgen dat alles daaromheen goed loopt. Dat mensen kunnen parkeren, een kaartje kunnen ophalen, een hapje en een drankje krijgen, dat de routing klopt. Dat is eigenlijk nog makkelijker als een project permanent is dan wanneer het tijdelijk is."

Nederlandse bananen

Bananenbomen in de kas in Ede. Foto: Omroep Gelderland

Wat kunnen bezoekers straks verwachten bij een bezoek aan dé attractie van Ede? Kruft wijst naar de grote tuinkas iets verderop. "Hier zijn we samen met de WUR begonnen met het kweken van de eerste Nederlandse banaan", zegt hij. Ook vertelt hij dat er al melk geproduceerd kan worden zonder koe. "Dat zijn praktische voorbeelden van dingen die doorsnee Nederlanders nog niet weten. En zoiets kun je straks onder andere zien in de Experience."

2023 open

De attractie moet niet alleen leerzaam zijn, maar krijgt ook een hoog entertainmentgehalte. "Mensen moeten na afloop uit de Experience komen en het gevoel hebben: hier wil ik morgen nog een keer terugkomen, dit was zo leuk en hier heb ik veel geleerd", zegt Kruft. De komende maanden zullen de plannen voor de Experience definitieve vormen gaan aannemen als ook de bouwer van de attractie bekend wordt. De World Food Center Experience moet in 2023 haar deuren openen. De betrokken organisaties rekenen op 330.000 bezoekers per jaar.

