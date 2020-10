Wéér een recordaantal besmettingen in Gelderland: 723 nieuwe positieve tests

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Gelderland is verder opgelopen. De stijgende trend van de laatste weken is woensdag voortgezet met 723 positieve tests, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Dinsdag was er al een nieuw dagrecord met 693 besmettingen. Dat record is een dag later dus alweer verbroken.

In deze grafiek zie je het aantal nieuwe besmettingen in Gelderland per dag.

In Arnhem kwamen er 70 nieuwe besmettingen bij, in Nijmegen ging het om 66 nieuwe gevallen en in Ede was sprake van 53 bevestigde coronabesmettingen. De actuele cijfers per Veiligheidsregio zijn nog niet beschikbaar.

Wel is al duidelijk dat er in 24 uur tijd zes nieuwe sterfgevallen door corona bij kwamen in Gelderland. De overlijdensgevallen waren te betreuren in de gemeenten Berkelland (2), Oost Gelre (2), Apeldoorn (1) en Nijmegen (1). Ook is sprake van zes nieuwe ziekenhuisopnamen sinds de laatste cijfers van dinsdag.

Landelijke daling

In hele land ligt het aantal nieuwe besmettingen op 7305, een lichte daling ten opzichte van een dag eerder.

Zie ook: Dit zijn de grootste coronabrandhaarden van onze provincie