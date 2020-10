Voorlopig geen kermis of overdekt terras in Wijchen door nieuwe coronamaatregelen

De nieuwe coronamaatregelen die dinsdagavond afgekondigd zijn hebben mede tot gevolg dat de najaarskermis die in Wijchen mogelijk op een andere locatie zou plaatsvinden in november vooralsnog niet kan plaatsvinden. Ook de plannen van de horecaondernemers aan de Markt in Wijchen om het eilandterras te overkappen gaan de ijskast in.

Najaarskermis

Minister-president Mark Rutte was er duidelijk over: de komende vier weken mogen er geen evenementen plaatsvinden, ook geen kermissen. “Dat is een grote teleurstelling”, zegt waarnemend burgemeester Marijke van Beek (PvdA), die kermisexploitanten de ruimte had gegeven om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie voor een najaarskermis in november. “De kermisexploitanten zagen een gaatje en hebben zich in allerlei bochten gewrongen om toch iets mogelijk te maken. We treden als gemeente nu opnieuw in contact met hen om te vragen hoe ze nu verder willen, of ze bijvoorbeeld op een later moment nog iets willen realiseren of zoals de carnavalsverenigingen het gewoon helemaal willen afblazen. Ik wil niet eenzijdig de beslissing maken dat de kermis helemaal niet meer aan de orde is.”

Overkapping eilandterras Markt Wijchen

De sector die het hardst geraakt wordt door de nieuwe maatregelen is de horeca. Dat heeft ook in Wijchen direct gevolgen, want daar waren horecaondernemers aan de Markt in Wijchen in gesprek met de marktcommissie en city marketing om voor het tijdelijke eilandterras op de Markt een overkapping te realiseren. “Zij geven nu aan dat het niet haalbaar is om nu een overkapping te plaatsen”, vertelt Van Beek. “Daar zit een fors prijskaartje aan, en dat moet ook weer terugverdiend worden. Het is teleurstellend, want de gesprekken verliepen constructief. Ik spreek de wens uit dat ze dit blijven doen: met elkaar praten in plaats van over elkaar praten, dat is het beste voor alle betrokkenen.”

"Mijn hart bloedt voor ondernemers"

Van Beek geeft aan dat ze wat betreft de nieuwe coronamaatregelen ‘dezelfde vermoeidheid voelt als andere mensen’. “We hadden toch gehoopt dat we ergens een keer wat licht in de duisternis zouden zien, maar we zien nu dat we in een neerwaartse spiraal geraakt zijn. Daar willen we zo snel mogelijk uit en daar zijn maatregelen voor nodig. Deze maatregelen zijn helderder dan ze voorheen geweest zijn, en ik denk dat we daar wel met z’n allen bij gebaat zijn. Maar mijn hart bloedt wel voor de ondernemingen die hier zo hard door getroffen worden. Je zult maar ondernemer zijn en als je inzet en mogelijkheden hebben aangewend om ondanks de maatregelen alles goed te laten verlopen en dan tóch moeten sluiten. Maar laten we ons aan de maatregelen houden en voorzichtig zijn voor onszelf en voor anderen, en hopen dat er dan toch uitzicht komt op betere tijden.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7