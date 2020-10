Verdachte Arnhemse woningbrand: 'Ik heb nooit iemand wat willen aandoen'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft drie jaar cel plus een jaar voorwaardelijk geëist tegen de 60-jarige man die ervan wordt verdacht op 15 april een woning in Arnhem in brand te hebben gestoken. De man overgoot het interieur in depressieve toestand met benzine en stak de boel toen aan.

Een knal, geschreeuw, hitte rook, brandweer, ambulances. De burgemeester die langs komt om de situatie te bekijken. Een felle woningbrand aan de Arnhemse Laan van Klarenbeek zorgde in april voor een enorme schrik bij buurtbewoners. In buurwoningen waren mensen aanwezig die ernstig gevaar hebben gelopen. Niemand raakte gewond.

Nog altijd verkeert de woning zich in deplorabele staat. Ook omliggende woningen zijn er slecht aan toe. Bij een van de huizen ontbreekt er zelfs nog altijd een gevel.

Naast materiële schade hebben de buurtbewoners ook grote psychische schade opgelopen, bleek woensdag in de Arnhemse rechtbank. Drie gezinnen bivakkeerden noodgedwongen maandenlang op een camping en op een recreatiepark. Daaronder ook een gezin dat het bewuste pand had gekocht kort voordat hun droomhuis in vlammen opging.

'Had nooit mogen gebeuren'

"Het had nooit mogen gebeuren", zei de 60-jarige verdachte in de rechtbank. Hij was maatschappelijk gezien op een zijspoor geraakt nadat hij in het huis jarenlang zijn bejaarde ouders verzorgde. Toen zij kort achter elkaar overleden, ontstond een conflict met familieleden over de erfenis. Op het moment dat hij tot zijn daad kwam, was de verdachte naar eigen zeggen depressief en suïcidaal. Hij goot negen liter brandstof uit over de vloer om zo in een zee van vlammen op te gaan.

"Het is alleen nooit bij me opgekomen dat ik letsel zou kunnen aanbrengen bij de buren," aldus de man meermaals tijdens de zitting. Een grote groep benadeelden was daarbij aanwezig, inclusief buren en de broer van de verdachte. Advocaten dienden namens hen schadeclaims in.

Psychologisch onderzoek

De verdachte is volgens een psychologisch onderzoek verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zou zware burn out klachten hebben en lijden aan een 'aanpassingsproblematiek'. De officier van justitie neemt het hem desondanks enorm kwalijk dat hij kort na de brandstichting uit de woning is vertrokken. Daarna zou hij zijn weggereden in zijn auto, om zich pas uren later te melden bij de politie.

"Hij heeft verzuimd om hulpdiensten te bellen. Laat staan dat hij zich heeft bekommerd om omwonenden," aldus de officier van justitie. Extra wrang is dat een aantal buren de man zowel emotioneel als financieel hadden geholpen voor het drama. Daarom vraagt het OM ook om een locatie- en contactverbod voor de verdachte.

