Voetgangersgebied Ede centrum krijgt nieuw afsluitsysteem

Camera’s

Het centrum wordt opgedeeld in vier zones, met elk een eigen ingang en afsluitsysteem. De zones zijn voor autoverkeer zo min mogelijk onderling verbonden. De huidige verzinkbare palen verdwijnen grotendeels uit het centrum. In het kernwinkelgebied rond de Grotestraat en Maandereind komen camera’s die het verkeer controleren. Dit geldt ook voor het gebied rond het Kuiperplein. De Markt wordt afgesloten met handmatig bediende klappalen. Het horecagebied rond het Museumplein behoudt de verzinkbare paal om het gebied in en uit te gaan.

Bevoorradingsverkeer

Na aanleg van het nieuwe systeem mag bevoorradingsverkeer doordeweeks tot 11.00 uur het centrum in. Dat mag nu nog een uur langer. De camera’s maken het mogelijk alle overtreders op basis van hun kenteken te beboeten. Dat geldt dus bijvoorbeeld ook voor scooters.

Complexe puzzel

Wethouder Jan Pieter van der Schans: "Het was een complexe puzzel. Aan de ene kan willen we ruim baan geven aan de voetgangers in het centrum, aan de andere kant moeten ook leveranciers in het centrum terecht kunnen. In het plan dat er nu ligt komt dat mooi bij elkaar, daar ben ik blij mee.’’

Veiligheid

Het huidige systeem uit 2006 vertoont mankementen en moet daarom vervangen worden. Op dit moment kan niet gegarandeerd worden dat de verzinkbare palen naar beneden gaan als hulpdiensten het centrum in moeten. Uit veiligheidsoverwegingen staan de palen daarom permanent naar beneden. Daarom wordt er extra gehandhaafd op de venstertijden.

Uitvoering

De plannen zijn verwerkt in de begroting van de gemeente voor 2021 die nu in voorbereiding is. Als de gemeenteraad de middelen beschikbaar stelt, wordt het nieuwe afsluitsysteem volgend jaar aangelegd. Ontheffinghouders ontvangen dan een persoonlijk bericht over de wijzigingen.