'Ramkraak' op supermarkt in Garderen

In Garderen is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd op een supermarkt. Er is één verdachte aangehouden, de politie gaat er vanuit dat er meer mensen bij de kraak betrokken waren.

De ruit rechts naast de voordeur is rond 04:00 ingeslagen, waarschijnlijk met een groot voorwerp. Daarom spreekt de politie van een ramkraak, terwijl er geen auto naar binnen is gereden. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk.

Later die nacht is er een 20-jarige man uit Utrecht aangehouden in Hilversum. Hij verhoord en daarna weer vrijgelaten, hij is nog wel verdachte.