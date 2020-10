Ernstige zorgen over toekomst van openbaar vervoer

"Nu is de stalling half leeg. Enerzijds ben ik burger en geen viroloog. Dus als coronamaatregelen nodig zijn, zal ik dat niet aanvechten", zegt Kruithof. "Maar ik zie voortdurend lege bussen voorbij rijden en er rijden al een half jaar lang niet of nauwelijks buurtbussen meer. Ik maak me ernstig zorgen over de toekomst van het openbaar vervoer en vraag me af of we dit ov-stelsel op de lange termijn kunnen handhaven."

Kruithof legt uit waarom. "Voor een deel betalen u en ik via de belasting mee aan het openbaar vervoer. Maar een belangrijk deel van de inkomsten moet komen van de betalende reizigers. Wanneer die reizigers er niet zijn, dan zijn er blijvend grote tekorten. Want ik maak mij zorgen of de reizigers weer in dezelfde grote aantallen terugkomen. Ik vrees dat daardoor lijnen opgeheven gaan worden, dus minder dat er ook minder bussen en treinen gaan rijden".

'Een jaar geleden reden er nog overvolle treinen'

Kruithof hoopt dat er op hoog niveau wordt nagedacht over de toekomst van het ov. "Het is bijna niet meer voor te stellen dat nog geen jaar geleden de NS te kampen had met overvolle treinen. Al met al maak ik me ernstige zorgen voor de lange termijn. De overheid, zoals de provincie, moet gaan nadenken over de tijd na de coronacrisis, over een slimme manier om het openbaar vervoer goed in stand te houden."