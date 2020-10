Nierpatiënt Stanley onder het mes, een jaar na zijn noodkreet

Wie heeft er een nier voor mij? Dat was de opmerkelijke vraag van Stanley de Fretes uit Doetinchem. Hij uitte zijn noodkreet bij Gelderland helpt. Het leverde hem een donor op uit Amsterdam. Precies een jaar na de oproep is zijn slechte nier verwijderd om plaats te maken voor de nier van zijn donor.

Het was de laatste hoop voor de alleenstaande vader uit Doetinchem: een levende donor. De laatste hoop op een beter en een langer leven met zijn vier kinderen. Drie keer per week ligt hij een dagdeel aan de dialyse om het vocht af te voeren en ervoor te zorgen dat zijn lichaam niet vergiftigd raakt. Dus deed hij een oproep voor een nierdonor bij Gelderland helpt.

De noodkreet van Stanley. De tekst gaat verder onder de video

"Ik weet niet of ik het nog lang trek, dialyseren. Maar ik ben een alleenstaande ouder, ik ben verantwoordelijk voor mijn kinderen. Als zij er niet waren geweest, dan had het niet meer gehoeven", zegt Stanley. Elf mensen boden hun nier aan. Jacky Andrews uit Amsterdam werd als eerste gescreend. Ze bleek geschikt om haar nier aan Stanley te geven.

Roet in het eten

Maar na de screening ging er toch weer een streep door. De zorg raakte overbelast door corona en het transplantatieprogramma kwam stil te liggen. Stanley had zijn donor gevonden, maar moest gewoon doorgaan met dialyseren om in leven te blijven. Ondertussen takelt zijn lichaam verder af. Stanley kon alleen maar afwachten en hoop houden, maar dat viel niet altijd mee.

Operatie #19

Tot deze week. Dinsdag moest Stanley zich in alle vroegte melden bij het UMC Utrecht voor de negentiende operatie in zijn leven. Een dag eerder onderging hij in Utrecht nog een staaroperatie. De operatie was op de valreep, want het UMC begint ook weer met het afschalen van de reguliere zorg. Zijn zieke nier werd verwijderd. De nier die hij een paar jaar geleden kreeg van een overleden donor. Daarvan heeft hij maar een paar maanden plezier gehad, tot bleek dat daar een virus in zat.

De verwijdering van de zieke nier is geslaagd. Nu is het wachten tot het virus uit zijn lijf is en tot Stanley (62) weer aangesterkt is voor de transplantatie. En dan is het hopen dat corona niet nog een keer roet in het eten gooit.

Kijk hier de documentaire 'Nier gezocht'. De tekst gaat verder onder de video





