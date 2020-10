Gemeente wil meer inwoners verleiden regenpijp af te koppelen

In 2013 startte de gemeente Zutphen met de zogenoemde 'afkoppelsubsidie'. Ruim 150 woningeigenaren hebben er inmiddels gebruik van gemaakt. Dit jaar lijkt de subsidie populairder dan ooit: 50 woningeigenaren vroegen hem aan, terwijl er in de jaren ervoor gemiddeld maar 15 aanvragen per jaar waren.

Voordelen

Hierdoor is het potje voor dit jaar, dat al was opgehoogd, nu bijna leeg. Daarom wil het college er opnieuw geld voor uittrekken, 150.000 euro verdeeld over vijf jaar. "Niet alleen om wateroverlast te voorkomen, maar ook om verdroging tegen te gaan", aldus het college.

Afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak of ander verhard oppervlak niet langer via de regenpijp direct in het riool verdwijnt. Je vangt het water bijvoorbeeld op met een regenton, laat het je tuin instromen of je kan het opvangen in een reservoir om er vervolgens je toilet mee door te spoelen.

Het voordeel is dat het riool minder snel overstroomt bij hevige regenbuien. Ook wordt met het schone regenwater het grondwaterpeil aangevuld.

Bedrag blijft hetzelfde

Het totale subsidiebedrag voor particulieren en bedrijven is afhankelijk van de totale oppervlakte van je dak. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je minimaal 25 m2 dakoppervlak afkoppelen. Hiervoor krijg je maximaal acht euro per vierkante meter, tot maximaal 5000 euro. De subsidie is alleen bedoeld voor bestaande huizen, niet voor nieuwbouw.

De nieuwe subsidieregeling is onderdeel van het nieuwe Watertakenplan van de gemeente. Hierin wordt het beleid met betrekking tot de watertaken van de gemeente vastgesteld.

