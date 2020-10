Dorpshart Lobith is een veredeld parkeerterrein, en dat moet veranderen

"Deze gaat weg" zegt Piet Mulder rigoureus terwijl hij wijst naar de muziekkoepel midden op het plein. "Het ziet er leuk uit, maar we hebben er niks aan. Het is te klein voor muziek en 's avonds is het een plek voor hangjongeren. " Mulder is geboren en getogen in Lobith en heeft het plein zien veranderen. "Vroeger zaten hier nog 20 winkels en 15 kroegen. Nu is er nog één zalencentrum, een supermarkt, een bloemenwinkel en dat is het wel zo'n beetje. " Het plein wordt nu vooral gebruikt als parkeerplaats.

Dorpshart Lobith is ongezellig:

Levendiger

Mulder is opgegroeid aan het plein en zit nu in de klankbordgroep die mee mag denken over de plannen om het dorpshart op te knappen. "Vijf ton krijgen we van de provincie voor de opknapbeurt, maar dat is waarschijnlijk niet genoeg. Hopelijk doet de gemeente Zevenaar daar nog wat bij", zegt Mulder. Het is de bedoeling dat er meer groen komt, minder parkeerplaatsen en ook bankjes voor wandelaars en bezoekers van het centrum zijn welkom.

Ook Michiel Wigman zit in de klankbordgroep. Hij woont pas anderhalf jaar midden in het dorp. "Het voordeel is dat ik met een andere blik naar het centrum kijk dan de mensen die hier al jaren wonen. " Maar ook hij denkt dat er een boel te verbeteren is. "Het zou mooi zijn als je ergens koffie zou kunnen drinken, dat er een terras komt. Dan wordt het meteen een stuk levendiger hier. "Volgens hem is daar veel behoefte aan. Niet alleen bij inwoners, maar ook bij wandelaars die door het dorp komen en bijvoorbeeld het Pieterpad lopen."

Kopje koffie

Een mooie bijkomstigheid is dan ook dat er aan het plein binnenkort een nieuwe zaak opent: een delicatessewinkel met slijterij. Initiatiefnemer Edwin van Dort uit Tolkamer is nu nog druk aan het klussen, maar gaat volgende maand al open. Hij wilde graag in zijn eigen buurt een winkel openen in plaats van in een grotere plaats. "Ja het is misschien een gok, maar we doen ook veel bestellingen online, dus dit komt erbij. " Wigman en Mulder zijn blij met de komst van de nieuwe zaak naar Lobith: "Dat is goed voor de leefbaarheid en het zou helemaal mooi zijn als je er straks ook nog terecht kunt voor een kopje koffie of een hapje en een drankje."

De eerste schetsen voor het nieuwe dorpshart van Lobith moeten binnen enkele weken klaar zijn. En die koepel? Die gaat dus weg, maar daar schijnt al een nieuwe plek voor te zijn gevonden. "ik heb gehoord dat ze in Giesbeek wel interesse hebben", lacht Mulder. "Nou, ik breng hem er met alle liefde naar toe. "