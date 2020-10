'Slordigheid' kost gemeente geen 6,7 miljoen maar 5,2 miljoen

Het nieuwbouwplan gaat in een andere vorm worden uitgevoerd. Zo komen er geen 154 huizen maar 120 huizen. Dat heeft volgens wethouder Peter de Vries te maken met het type woningen. ''We kiezen voor ruimte en groen, daarom komen er 120 in plaats van 154 woningen. Het is een modern plan dat past bij Rossum als de parel van de Bommelerwaard.”

De fout van de gemeente koste 5,2 miljoen

Een deel van het geld krijgt de gemeente na onderhandelingen met de projectontwikkelaar terug, omdat het plan toch doorgang krijgt. De fout heeft de gemeente uiteindelijk 5,2 miljoen euro gekost.

De gemeente laat weten de afgelopen maanden na te hebben gedacht over een eventueel hoger beroep. Uiteindelijk is daar niet voor gekozen omdat de kosten hoger zouden kunnen uitvallen. Wethouder De Vries: “Het is vreselijk wat er in het verleden is gebeurd. Ik ben dan ook blij met dit positieve nieuws. Voor ons als gemeente, maar zeker voor de inwoners en toekomstige inwoners van Rossum. ''

Met de ondertekening is de eerste stap voor de nieuwe poging tot samenwerking gezet. Nu gaan beide partijen aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen.