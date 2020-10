Amateurvoetballers begrijpen nieuwe maatregelen

Sporten in teamverband voor volwassenen is vanaf woensdagavond sowieso een maand niet toegestaan. Halverwege die periode wordt bekeken hoe de volgende fase eruit komt te zien. De bedoeling is zo veel mogelijk contacten te vermijden.

Eind november, na de gedeeltelijke lockdown, kan er op zijn vroegst weer competitievoetbal gespeeld worden. De spelers van Longa'30 voelden de bui al hangen, zeiden ze na afloop van de 1-2 overwinning in Aalten.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Jammer, maar begrijpelijk'

"Het is wel erg jammer, want de competitie was nét weer begonnen", zegt één van hen. "Twee wedstrijden gingen al niet door en nu zaten we er weer lekker in, maar moeten we weer stoppen. Ik begrijp het wel, maar toch is het jammer. Voorlopig kunnen we niks meer", sipt hij.

Een teamgenoot vult aan: "Als je ziet hoe de getallen oplopen, dat liegt er niet om. Het is noodzakelijk dat deze maatregelen getroffen zijn. Iedereen zag het aankomen, het was niet meer te houden. Maar het voelt wel vreemd om de laatste wedstrijd gehad te hebben, we weten niet wanneer we het veld weer op mogen. Individueel hardlopen mag nog wel, dan moeten we dat maar doen om fit te blijven. Ik verwacht dat dit wel een paar maanden gaat duren."

