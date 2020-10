'Zonnepark zorgt voor ruis op de Defensieradar'

"De zonnepanelen zorgen voor zeg maar ruis op de radar van Defensie", hoorde wethouder Marieke Frank van Oost Gelre van het Rijkvastgoedbedrijf. In de buurt van Zwolle ligt bijvoorbeeld het militaire Kamp Holterhoek, met hoogfrequent radioverkeer. "Er moet een soort van 'ruisnorm' komen met een dusdanige waarde dat de radar er geen last van heeft", vertelde Frank dinsdagavond tijdens de commissievergadering van Oost Gelre.

'Hele plan van tafel?'

Naast de alom bekende bezwaren als 'niet in mijn achtertuin', en 'eerst daken van landbouwschuren volleggen in plaats van landbouwgrond', dook dinsdagavond een nieuw bezwaar op. "Een ruisnorm? Gaat daardoor misschien het hele plan van tafel? En daar zijn we nu al een uur over bezig", reageerde OOG-raadslid René Hoijtink.

Zo'n vaart zal het niet lopen, betoogde de wethouder. "Het is niet zo dat het plan van tafel kan", stelde Frank. "Met de norm vanuit Defensie kunnen we daar rekening mee houden in de omgevingsvergunning richting de initiatiefnemers. Als de verklaring van geen bezwaar er tenminste doorkomt."

Oftewel: geeft de gemeenteraad over veertien dagen het college het fiat met de omgevingsvergunning aan de slag te gaan? Het ging in de commissievergadering feitelijk niet over wel of geen zonnepark(en) in Zwolle, maar de drie insprekers gingen er uiteraard wel op in.

Voldaan aan energieplan

Er waren bezwaren van Udo Domhof,namens de buren en maatschap Bomers en Roy te Boome (actiegroep Petz), daar waar Franklin Reijerink als initiatiefnemer verklaarde zijn nek te hebben uitgestoken en louter aan het energieplan van het college te hebben voldaan, hetgeen volmondig werd beaamd door zowel college als raadsleden.

Desondanks deed CDA-fractievoorzitter Niek Bragt het voorstel de evaluatie van de in totaal drie ingediende plannen voor zonneparken naar voren te halen, oftewel na de behandeling van het park aan de Hegemansweg. Bragt pleitte daarmee indirect voor spreiding van de zonneparken over de hele gemeente en geen concentratie in Zwolle.

Dat stuitte op weerstand bij enkele raadsleden, alsmede bij wethouder Frank: "Er zijn ook andere plannen ingediend. Laten we eerst de drie parken behandelen en daarna een volwaardige evaluatie houden."