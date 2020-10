Snoei en Lieftink teleurgesteld: 'Het was niet voldoende'

De Graafschap controleerde het duel voor rust zonder goed te spelen. In de tweede helft was Go Ahead dreigender en liep de ploeg van Snoei in veel fases juist achter de tegenstander aan. Lieftink had dat ook gezien. "In de tweede helft hadden we bepaalde periodes geen grip. We maakten veel verkeerde meters en dat is zwaar. Zij hadden meer de bal terwijl wij willen domineren."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Te weinig

De middenvelder, vorig seizoen nog in dienst van The Eagles, trok een duidelijke conclusie in zijn geboortestad Deventer. "Het was niet goed genoeg. We hebben veel te weinig gecreëerd en dan is 0-0 ook wel terecht denk ik. Natuurlijk had ik mij er meer van voorgesteld, maar gisteren voorspelde ik al dat we het hier lastig zouden krijgen. Je komt hier om te winnen en dat lukt niet."

Snoei had gezien dat De Graafschap weinig weggaf, maar aanvallend tekort schoot. "Zij deden het ook heel slim en vlogen eruit als ze de bal veroverden. Ze hielden het daarbij compact en dan moet je alert zijn. Wij deden het verdedigend ook goed, maar je wil zo graag één of twee goals maken."

Dynamisch

Het schortte aan creativiteit en verrassing bij De Graafschap. "Het moet dynamischer. Je verwacht inderdaad meer creativiteit van bepaalde figuren in onze formatie, maar het was veel te weinig. Anders hadden we ook wel iets geforceerd. In het laatste kwartier van de eerste helft leek het iets beter te gaan, maar dan moet hij ook net goed vallen. Nee, het was niet voldoende", besloot Snoei.