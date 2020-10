'De horeca is weer de dupe', onzekerheid en teleurstelling na nieuwe maatregelen

"Ja, de horeca is weer de dupe", zegt Ralf van Bussel van Bar XO. "Zo voelt het. Als je kijkt hoe druk het in de winkelstraten in Arnhem is en de horeca moet weer sluiten."

Volgens hem is de anderhalve meter afstand goed vol te houden in de kroeg. En kan het dus prima. Ook bezoekers balen, zoals Alex. Hij gaat bij een ander café een drankje doen. Die gezelligheid gaat hij missen, maar zijn werk is hij ook kwijt. "Ondanks dat je je afstand houdt, word je weer gestraft. En ik werk als leverancier aan horeca, dus mijn werk ben ik ook kwijt. Je wordt dubbel hard geraakt."

'Thuisfeestjes'

Op weer een ander terras zitten een man en een vrouw aan een wijntje. Elke week zitten ze een avond op de Korenmarkt. "Er is overal controle, iedereen moet afstand houden. De mensen hier houden het goed in de gaten. En dan krijg je straks thuisfeestjes.... of dat nou verstandig is?"

Bij coffeeshops mag alleen nog worden afgehaald. Bij Happy Days zijn ze blij dat ze in ieder geval nog open mogen zijn, zegt medewerker Ivano. "We zijn de rest van de coronatijd ook doorgekomen." Het is afhalen en wegwezen, maximaal drie mensen binnen. "Vorig jaar zag het er wel anders uit ja. Dan kon je gewoon binnen - in de rookruimte - je jointje roken. Dat is nu allemaal anders."