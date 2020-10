Dit zijn de grootste coronabrandhaarden van onze provincie

Het coronavirus waart inmiddels al zeven maanden rond in Gelderland. Dinsdag kondigden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge strenge, nieuwe maatregelen aan voor het hele land. Maar hoe is de situatie op dit moment in Gelderland?

Van de 51 gemeenten in onze provincie is dinsdag in ongeveer de helft (24) sprake van een hoog aantal besmettingen, afgezet tegen het gemiddelde. Rozendaal spant de kroon met 117 besmettingen per 100.000 inwoners. Ook in Scherpenzeel en Wageningen zijn relatief gezien veel mensen besmet geraakt.

De vijf Gelderse gemeenten met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners:

Gemeente Aantal besmettingen per 100.000 inwoners Rozendaal 117 Scherpenzeel 81 Wageningen 80 Nijkerk 67 Heumen 66

In andere gemeenten liggen de aantallen deze dagen (veel) lager. In Druten bijvoorbeeld werden de voorbije 24 uur maar vijf personen per 100.000 inwoners positief getest op het coronavirus.

De vijf Gelderse gemeenten met de minste besmettingen per 100.000 inwoners:

Gemeente Aantal besmettingen per 100.000 inwoners Oldebroek 4 Voorst 4 Druten 5 Winterswijk 6 Montferland 8

Benieuwd hoe het in jouw gemeente gesteld is? Dat kun je hier terugvinden.

Twee 'gevaarlijke' Veiligheidsregio's

In twee van drie Veiligheidsregio's die Gelderland telt is de situatie zorgelijk te noemen. In Gelderland-Zuid raken 32,8 personen per 100.000 inwoners besmet. In Gelderland-Midden ligt dat aantal hoger, op 51,1. De situatie ziet er in Noord- en Oost-Gelderland wat gunstiger uit, met 18,5 positieve tests per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat het om 79,4 positieve tests.

Dagrecord qua besmettingen

Het aantal nieuwe besmettingen met corona in de hele provincie lag dinsdag, volgens de nieuwste cijfers van het RIVM, op 693. Dat is een nieuw dagrecord voor Gelderland: niet eerder werden zo veel nieuwe besmettingen geteld als op deze dinsdag. De laatste dagen loopt het aantal positieve tests verder op, al komt in de regel na een piek vaak weer een daling.

Het aantal sterfgevallen in onze provincie ligt onveranderd laag. Deze dinsdag werden twee nieuwe overlijdensgevallen gemeld als gevolg van corona. De laatste weken en maanden schommelde het aantal doden rond dat getal. In april en mei lag het aantal sterfgevallen hoger, zoals in onderstaande grafiek is te zien.