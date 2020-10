Het loopt storm met handtekeningen voor afvalreferendum

"Heel mooi", vindt SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink. Zijn partij nam het initiatief tot het referendum. "Dit geeft aan hoe diep de onvrede over het huidige beleid bij de inwoners zit." De echte campagne moet nog beginnen, en die zal ondanks deze start gewoon doorgaan, belooft Elfrink. "We willen zoveel mogelijk steunverklaringen voor dit onderwerp krijgen."

'Beeld besmet door vuilnisbelten'

"Binnen twee dagen al op de helft, terwijl we nog meer dan dertig dagen hebben", reageert Martijn van Butselaar (Arnhem Centraal), die zich ook actief voor de volksraadpleging inzet, enthousiast. "Arnhemmers zijn het vuil op de straten en in onze wijken zat. We leven in de mooiste stad van het land. Dat beeld wordt besmet door enorme vuilnisbelten."

Bij het referendum mag de burger zich uitspreken over de vraag of hij wil stoppen met het betalen per zak restafval, de ondergrondse containers van het slot wil halen en de containermonden vergroten zodat er weer 60 literzakken inpassen. Deze zal dan waarschijnlijk gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezingen in maart plaatsvinden.

Een raadsmeerderheid gaf al aan zich bij een eventuele uitslag neer te leggen.

