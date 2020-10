Oppositie Berkelland dreigt uit vergadering te stappen: 'staaltje machtspolitiek'

"Ik ben al bijna 29 jaar raadslid, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", zegt Hans Pelle van de PvdA. "Dit is staaltje machtspolitiek", zegt Han Boer van D66. "Ik ga deze vergadering verlaten."

De partijen hadden een motie op de agenda gezet. In die motie zetten de partijen een streep door het plan om vijf windmolens van 250 meter hoog te plaatsen bij de Avinkstuw in Neede. De coalitie wilde deze motie niet bespreken omdat de verantwoordelijk wethouder niet aanwezig was.

Meten met twee maten

Net voordat deze motie op de agenda werd gezet, is er ingesproken over de mogelijke uitbreiding van een varkensstal in Geesteren. Omdat er ontwikkelingen in deze zaak zijn, stelden de oppositiepartijen voor om het onderwerp van de agenda te halen. De coalitie wil dit onderwerp echter wel bespreken. Maar ook de wethouder die over dit dossier gaat is vanavond niet aanwezig. "Op deze manier meet je met twee maten", zegt Andra Weg van GroenLinks. "Op die manier ben je niet meer geloofwaardig."

Motie morgenavond alsnog op agenda

Na een aantal schorsingen is de motie over de windmolens uiteindelijk toch op de agenda gezet. De motie wordt pas woensdagavond behandeld, omdat er dinsdag geen tijd meer was.

In Neede moeten bij de Avinkstuw vijf windmolens van 250 meter hoog komen. Omwonenden en inwoners uit Neede maken zich grote zorgen. Ze vrezen overlast.

