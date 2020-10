De Graafschap stelt teleur tegen Go Ahead Eagles

De Graafschap dwong dinsdag bij Go Ahead Eagles te weinig af en kwam niet verder dan 0-0. De ploeg van Snoei kwam er nauwelijks doorheen in Deventer.

Met een complete en fitte selectie ging De Graafschap op De Adelaarshorst op jacht naar de tweede uitzege op rij. Na de ietwat gelukkige winst bij Excelsior hield Jesse Schuurman zijn basisplaats en keerde Ralf Seuntjens terug in het elftal. Jhonatan Opoku moest zich schikken in een rol bij de reserves. Op linksback kreeg Jordy Tutuarima opnieuw de voorkeur boven Roland Baas.

Opoku op de bank. Foto: Omroep Gelderland.

Go Ahead, dat slechts zes tegengoals moest slikken tot nu toe, hield de ruimtes in het lege stadion klein. De Graafschap zocht de aanval, maar kwam er bij de thuisploeg niet doorheen. Daarvoor zaten vanaf het begin te veel slordigheden in het spel van de Achterhoekers. Bovendien was het baltempo te laag en miste De Graafschap creativiteit en verrassing.

Twee kansen De Graafschap

Voorin konden Hamdaoui, Van Mieghem en ook Seuntjens zich niet onderscheiden en ook de opbouw van achteruit verliep stroef. Pas na een half uur kreeg de ploeg van Snoei een eerste echte kans. Schuurman schoot, maar keeper Gorter redde. Even later zag Lieftink, geboren in Deventer en vorig jaar nog speler van The Eagles, een schot gekraakt na goed werk van Lelieveld en Seuntjens.

Vorig seizoen speelde De Graafschap sterk in Deventer en won het verdiend met 2-1. Nu was het spel stroef en stroperig, hoewel de titelfavoriet wel beter was en controle had in de eerste helft.

Na rust werd de thuisploeg sterker en waren de kansen opnieuw schaars. Snoei bracht eerst Konings voor Dekker en later nog Opoku en Konings. Veel hielp het allemaal niet in de troosteloze ambiance aan de Vetkampstraat. Idzes zag een grote kans verijdeld worden door Rody de Boer. The Eagles maakten het De Graafschap in de tweede helft een stuk lastiger.

