Mondkapjes worden verplicht, horeca gaat dicht

De komende twee weken sluit alle horeca verplicht de deuren in de strijd tegen het coronavirus. Ook komt alle amateursport in teamverband, in een groep groter dan vier personen, boven 18 jaar stil te liggen. Daarnaast wordt een niet-medisch mondkapje verplicht in binnenruimte vanaf 13 jaar. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet dinsdagavond heeft aangekondigd.

Daarnaast mag iedereen nog maximaal drie personen per dag thuis ontvangen en geldt in binnenruimtes een maximum van 30 personen per zaal, zonder enige uitzondering: alle theaters en congrescentra mogen maximaal 30 personen per ruimte toelaten. Religieuze bijeenkomsten zijn uitgezonderd, maar Rutte deed een serieus beroep op bijvoorbeeld kerken om daar verstandig mee om te gaan.

Buiten mogen maximaal vier personen of één huishouden bij elkaar zijn. Daarop wordt ook gehandhaafd. De maatregelen gaan in vanaf woensdagavond, om 22.00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. In het onderwijs verandert er niets.

Twee weken geleden kondigden minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nog aan dat horecagelegenheden om 22.00 uur moesten sluiten, dat er geen publiek meer bij sportevenementen mocht zijn en dat sportkantines dichtgingen. Daarnaast werd een registratieplicht ingevoerd voor contactberoepen en werd een dringend advies gegeven mondkapjes te dragen in de publieke ruimte.

Besmettingen bleven oplopen

De toen aangekondigde maatregelen hadden niet het gewenste effect: het aantal besmettingen liep juist verder op. Daarom kwam het kabinet dinsdag al met een nieuw pakket maatregelen. Die zijn zwaarder en strenger. Rutte en De Jonge willen dat er zo gericht mogelijk wordt ingegrepen.

"Feitelijk gaan we naar een gedeeltelijke lockdown", zei Rutte dinsdagavond. "Het aantal reisbewegingen en contacten moet drastisch verminderen. En de maatregelen gaan ook pijn doen. Maar we moeten streng zijn voor onszelf en ons eigen gedrag: de feiten liegen niet", aldus de minister-president. "We hebben vooral gekeken naar maatregelen die zorgen voor minder sociaal verkeer, zonder dat het cruciale maatschappelijke verkeer in het gedrang komt. Het is aan ons. Aan ons allemaal. Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Wees die verantwoordelijke Nederlander."

Eet- en drinkgelegenheden potdicht

Voor Gelderland betekent het dat restaurants en cafés de komende twee weken potdicht zitten. Om te voorkomen dat inwoners besluiten zelf drank aan te schaffen en er thuis een feestje van te maken, wordt de verkoop van alcohol in winkels na 20.00 uur verboden. Daarnaast is het niet meer toegestaan om tussen 20.00 en 07.00 uur online drank of softdrugs te bestellen en thuis te laten bezorgen. De horeca mag zich niet naar huis verplaatsen, waarschuwde de premier. Eten afhalen en softdrugs afhalen bij een loket van een coffeeshop mag nog wel.

Daarnaast zal niemand die als amateur een teamsport beoefent en ouder is dan 18 jaar de komende weken in actie mogen komen, als de groep bestaat uit vier personen of meer. "De jeugd mag gewoon in teamverband blijven sporten. De competities worden echter stilgelegd, om het aantal reisbewegingen te verminderen. Individueel sporten blijft mogelijk, ook in de sportschool", zei Rutte daarover. Profsporters mogen door, maar ze moeten hun wedstrijden nog steeds zonder publiek spelen.

Detailhandel

Het kabinet ziet dat het nog te druk is in de winkels: daarom gaat de politiek met de detailhandel in gesprek om het deurbeleid aan te scherpen en duidelijke afspraken te maken over ontsmetten en het gebruik van winkelwagens. Winkels die zich niet aan die regels houden, kunnen per direct gesloten worden. Winkels in de detailhandel moeten uiterlijk om 20.00 uur sluiten en koopavonden worden afgeschaft. Winkels die levensmiddelen verkopen zijn hierop de uitzondering.

'Werk thuis'

Rutte en De Jonge herhaalden ook dat iedereen wordt gevraagd thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. In de publieke binnenruimtes en in het openbaar vervoer wordt iedereen gevraagd een mondkapje te dragen. In het voortgezet onderwijs, het mbo en het hoger onderwijs moet iedereen buiten de les een mondkapje dragen. "We willen de discussie voor eens en voor altijd beslechten. Maar een niet-medisch mondkapje wordt voor iedereen boven 13 jaar verplicht in de publieke ruimte", legde Rutte daarover uit. Die regel moet nog juridisch worden vastgelegd.

