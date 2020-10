Kunstenaars Vasim nog in onzekerheid over nieuwe huurprijzen

De culturele ondernemers van kunstenaarscollectief De Cultuurspinnerij, die werken in de oude fabriekshal De Vasim, zijn blij dat zij langer kunnen blijven. Maar er is nog steeds onzekerheid over de huurprijzen die zij moeten betalen als de fabriekshal eenmaal gerenoveerd is.

Projectontwikkelaars KlokGroep en Lingotto gaan vanaf april 2021 aan de slag met fabriekspand De Vasim op het NYMA-terrein. Het iconische, maar verouderde gebouw wordt gerenoveerd en daarna verhuurd aan ondernemers.

Blij met uitstel

De ontwikkelaars hebben door de overeenkomst met de gemeente het eerste recht op koop van De Vasim en blijven in elk geval voor tien jaar betrokken bij de ontwikkeling van het NYMA terrein. Ook lokale ondernemers kunnen een erfpachtpositie in het gebied verkrijgen.

De kunstenaars die nu als collectief verenigd zijn in Cultuurspinnerij De Vasim zijn blij dat ze in elk geval tot april 2021 aan het werk kunnen blijven in het pand, zo vertelt coördinator Regina Vermeulen. Aanvankelijk zag het er naar uit dat ze eind dit jaar al weg moesten uit het gebouw. Twee culturele ondernemers hebben daarom per 1 januari elders onderdak gezocht.

Hogere huurprijzen

Zelf hadden de kunstenaars al een collectief plan ingediend voor de toekomst van het gebouw. Maar dat haalde het niet bij de gemeente. Maar daarnaast heeft Vermeulen alle ondernemers geadviseerd om ook een persoonlijk plan in te leveren en zodoende mee te dingen naar bedrijfsruimte in het gerenoveerde gebouw.

De meeste plannen hebben groen licht gekregen. Toch zitten er nog wel wat haken en ogen aan. Zo is nog niet bekend wat de nieuwe huurprijzen worden, maar zeer waarschijnlijk wordt die hoger dan de huidige prijzen. Maarten Wolff, die als zogeheten kwartiermaker de nieuwe plannen voor het NYMA terrein coördineert, zei vorig jaar al dat de huurprijzen zullen variëren van 75 euro per vierkante meter tot 250 euro en meer. Wolff: "We hebben een aantal reacties gekregen dat het best wel stevig is qua huur."

Tijdelijk onderdak

Daarnaast is nog niet duidelijk waar de culturele ondernemers in de tussentijd moeten verblijven. Regina Vermeulen: “Het is natuurlijk niet handig als je als cultureel ondernemer vijf maanden elders onderdak moet vinden, voordat je terug kunt.”

Bovendien zouden de cultureel ondernemers ook graag iets te zeggen houden over de toekomst van het NYMA-terrein zo zegt Regina Vermeulen. “Wij hebben wel het gevoel dat Lingotto een goed gevoel heeft bij wat wij hier doen en wat wij willen. Maar tot nu toe is iedereen vooral heel erg bezig geweest met het zeker stellen van de vierkante meters voor de eigen onderneming, terwijl we ook inhoudelijk graag meedenken over de toekomst.”