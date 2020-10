Spannende tijden voor activiteitenboerderij in Aalten

Want dat verdienen Gert en Ina, vertelt Anita met de bos bloemen in haar armen: "Tijdens de eerste golf lag de hele boerderij plat. De deelnemers konden niet meer komen, maar Gert en Anita belden en stuurden kaartjes om met iedereen in contact te blijven. Ze zijn heel bevlogen. En het blijft spannend, want nu kunnen de deelnemers weer komen. Maar hoe het allemaal gaat lopen is natuurlijk niet zeker.’’

Activiteitenboerderij Rutgers in Aalten biedt dagbesteding aan mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of dementie. Jong en oud kan op de boerderij onder meer helpen met het verzorgen van de dieren, het werken in de moestuin of erfonderhoud plegen.

De verrassing

Om te zorgen dat Gert en Ina niet door hadden dat zij in het zonnetje werden gezet, verzon Anita dat zij in gesprek wilde over haar vrijwilligerswerk op de boerderij. Met een grote glimlach staat het stel in hun keuken als Anita met de bos bloemen het huis binnenkomt. ‘’Hallo Anita,’’ zeggen Gert en Ina in koor. ‘’We hebben het hele weekend al zitten speculeren waarom je een gesprek met ons zou willen. Maar wat een verrassing!" Anita overhandigt de bos met de woorden "om jullie een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd".

Spannende tijd

De coronatijd was en is voor de de eigenaren van de activiteitenboerderij een spannende tijd. ‘Het is iedere dag spannend of er mensen bellen die ziek zijn,’’ aldus Anita. "En we weten niet hoe het gaat lopen. Moeten we straks bijvoorbeeld weer dicht en kunnen we de deelnemers niet meer ontvangen? Als dat weer zou gebeuren, is dat voor de deelnemers het allerergste. Maar ook voor het bedrijf is het van belang dat alles kan blijven draaien. We hebben personeel dat doorbetaald moet worden, dus dat maakt het allemaal nog extra spannend!''

Het bloemetje komt voor het stel dus als een mooie opsteker in deze onzekere dagen. "Een extra stimulans om door te gaan. Super bedankt!", zegt Gert.

