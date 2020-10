Romée slaapt al twee nachten niet, ze is angstig voor persconferentie Rutte. Foto: Omroep Gelderland

Ze houdt haar adem in. De Arnhemse dansschoolhoudster Romée de Weerd leeft tussen hoop en vrees in afwachting van de persconferentie, dinsdagavond, waarin het kabinet nieuwe coronamaatregelen zal aankondigen. Kunnen ze de lessen voortzetten? "Ik slaap al twee nachten niet."

De danszaal van dansschool 'Dansen bij Versteegh' in Arnhem is 200 vierkante meter. Volgens De Weerd ruim genoeg om met 30 man afstand te kunnen houden. Maar sinds de afgelopen dagen de nieuwe aan te kondigen coronamaatregelen uitlekken, groeit De Weerds twijfel over het kunnen voortzetten van haar danslessen.

"Wij vallen niet onder teamsporten of contactsporten. Wat betekent dit voor ons?", aldus De Weerd. "Dans wordt sowieso meestal niet genoemd in de persconferenties, dus we zullen de regels wel weer zelf moeten uitzoeken."

"De horeca lijkt dicht te moeten. Dus die zal ik waarschijnlijk ook moeten sluiten. Maar erger nog is het stoppen van de lessen. Ik denk hierbij ook aan de leerlingen en de ZZP'ers die hier werken. We hebben nul invloed op de maatregelen en moeten constant maar anticiperen. In de hoop dat je inkomsten overhoudt."

In het 34-jarig bestaan van de dansschool is De Weerd 20 jaar de eigenaresse. Ze kan niet zeggen of een nieuwe sluiting van de dansschool haar in financiële problemen brengt. "Dat hangt af van de lengte van de maatregelen. Maar het zou een nekslag kunnen betekenen. Het moet niet weer een half jaar gaan duren."