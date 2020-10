Ontlasting coronapatiënt geeft hele nuttige informatie

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De waterzuiveringsinstallatie in Ede is een van de 300 meetpunten in Nederland. Elke zes dagen neemt Coen Dekker van het Waterschap Vallei en Veluwe een monster voor het RIVM. Je zou denken dat het vinden van het virus gelijk staat aan zoeken naar een speld in een hooiberg. Want hier wordt dagelijks 40 miljoen liter rioolwater gezuiverd van zo'n 300.000 inwoners van de gemeenten Ede en Barneveld. Maar niets is minder waar.

"We hebben de eerste coronagolf duidelijk in het afvalwater gezien", zegt Dekker. "We zagen vervolgens een duidelijke afname in de maanden juni en juli. Vanaf eind juli en augustus zien we eigenlijk weer een forse stijging." De waterzuivering bij Ede was een van de eerste plekken waar in Nederland het rioolwater op corona werd getest.

Met een koerier uit het riool

"Voorzichtig zijn we eigenlijk altijd", zegt Dekker, als hij blauwe handschoenen aantrekt om de fles te vullen. "Naast het coronavirus zitten er meer virussen en bacteriën in het afvalwater. Dat raken we dus liever niet aan."

Dan roert hij met een soort extreme soeplepel lijkt in het rioolwater. Hij vult de fles voorzichtig. "Eerst vier keer naar links draaien dan vier keer naar rechts om het water goed te mengen." Een koerier komt de fles ophalen om hem af te leveren bij het laboratorium waar de inhoud op corona wordt onderzocht.

Sneller maatregelen

"Wij denken dat het riool een vroege indicator kan zijn van virusverspreiding", zegt Ana Maria de Roda Husman, Hoofd Rioolonderzoek Corona RIVM. Volgens Husman kan je daarmee veel sneller maatregelen tegen het virus nemen dan alleen op basis van ziekenhuisopnames of het aantal positief geteste personen.

"Wat je nu in de teststraten ziet, is dat mensen alleen met klachten getest worden. Maar in het rioolwater kun je ook virus zien dat mensen bij zich dragen als ze zelf daar helemaal geen last van hebben."

Bovendien moet het onderzoek uit gaan wijzen of het virus in een bepaalde regio meer is verspreid dan in andere. Wat dat betreft doet de regio Ede Barneveld het beter dan het landelijk gemiddelde: De hoeveelheid virusdeeltjes zit hier ongeveer op 540. het landelijk gemiddelde zit op 660, aldus Dekker.