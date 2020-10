Toch geen automatisch betaald parkeren bij hoge parkeerdruk Nijmeegse wijken

Het Nijmeegse college heeft na inspraak van bewoners toch besloten om niet automatisch betaald parkeren in te voeren bij een te hoge parkeerdruk in een wijk. Als 10 procent van de huishoudens in een wijk de parkeerdruk te hoog vindt, wordt deze onderzocht. Een deel van de voorgenomen uitbreidingen van zones met betaald parkeren wordt ook ingetrokken. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.

Geen automatisch betaald parkeren

In eerste instantie was het college voornemens om bij een parkeerdruk van meer dan 80 procent automatisch betaald parkeren in te voeren in een wijk. Door het participatieproces hiervoor af te schaffen wilde men tegenstellingen in wijken en lange procedures voorkomen. Omdat daar veel bezwaren tegen klonken, is de gemeente in daarover in gesprek te gaan met bewoners. Na inspraakavonden is het beeld ontstaan dat bewoners wel graag betrokken willen worden in deze besluitvorming. Daarop is besloten om verzoeken vanuit bewoners alsnog de basis te laten vormen voor de invoering van betaald parkeren in een wijk. “Als 10 procent van de mensen in een gebied overlast of hinder ervaart, doen we een parkeerdrukmeting”, vertelt wethouder Harriët Tiemens. “Bij een gemiddelde parkeerdruk van meer dan 80 procent voeren we betaald parkeren in.”

Kleinere uitbreiding zone betaald parkeren Nijmegen-West

Daarnaast is ook de grootte van zones waarin sowieso betaald parkeren wordt ingevoerd in Nijmegen-West naar beneden bijgesteld tot een straal van circa 500 meter rondom nieuwbouwprojecten (Waalfront en Stationsgebied). Daarbinnen wordt kort voor het afronden van de projecten wel meteen betaald parkeren ingevoerd. Tiemens: “Dat we rondom nieuwbouw betaald parkeren willen invoeren, heeft alles te maken met de woningnood in Nijmegen. We kunnen geen betaalbare woningen met heel veel parkeerplekken realiseren in de stad, daarvoor is de ruimte te beperkt. Om te voorkomen dat die wijken vollopen met mensen die op straat parkeren, moet je wel betaald parkeren invoeren.”

Nijmegen-Oost

In Nijmegen-Oost blijft van de voorgestelde uitbreiding van het gebied met betaald parkeren alleen de Archipelstraat en het daarboven gelegen deel van de Groesbeekseweg gehandhaafd. “Bewoners van dit gedeelte geven al jaren aan overlast te ervaren en de Archipelstraat is een logische grens", vertelt Tiemens. "Op basis van de inspraakreacties is voor gekozen om in de rest van het voorgestelde gebied geen maatregel te nemen omdat geen eenduidig beeld over de parkeersituatie en het ervaren van een probleem naar voren is gekomen.”

Tarieven bewonersvergunning

Om bewoners die geconfronteerd worden met betaald parkeren in hun wijk financieel tegemoet te komen, worden de tarieven voor de eerste bewonersvergunning flink verlaagd. De kosten van de eerste bewonersvergunning gaat voor centrum bewoners omlaag van 15 euro naar 4 euro per maand, en voor bewoners van de ‘schil’ rondom het centrum van 13 euro naar 2,50 per maand. Tarieven voor bezoekers en ondernemers blijven wel hetzelfde. Dit is in stand gebleven ten opzichte van het eerdere voorstel, ten dele omdat wijkbewoners er niet eenduidig over waren: een deel wilde volgens het college gratis vergunningen en deel juist hogere prijzen. Tiemens: “We hebben de balans gezocht tussen het voorkomen van parkeeroverlast en mensen op kosten jagen. We kunnen nooit iedereen tevreden stellen, maar ik denk dat we met deze handreiking een goede balans hebben gevonden.”

