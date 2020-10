Monique's huis op nippertje gered van vlammenzee

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Tegenover het parkeerplaatsje aan de Kwinkslag woont Razia Drenth. "Ik slaap niet heel diep", vertelt de nog altijd geschrokken Apeldoornse de volgende morgen.

Drenths man was het die de brandweer alarmeerde om 4.30 uur 's nachts, nadat Razia wakker was geworden van het vuur dat bezig was de geparkeerde auto's te verzwelgen.

Buurvrouw uit bed gehaald

Ze vertelt: "Toen ik het gordijn opentrok, zag ik dat er voor ons huis drie auto's in brand stonden. Ik ben naar beneden gegaan en dacht: ik moet naar de buren lopen om te kijken of ze nog binnen zijn, of dat ze al buiten waren."

Dat bleek niet nodig; een politieagent die toevallig langsreed, zag de brand en had de bewoonster van het huis samen met haar zoon al uit bed gehaald.

'Behoorlijk beangstigend'

"Ik schrok me kapot", vertelt de betreffende bewoonster, Monique Stein. "Er werd een aantal keer aan de deur gebeld en op de ramen geklopt. Van de politie moesten wij heel snel naar buiten. Dus: hond onder de arm en naar buiten."

Foto: Omroep Gelderland

Eenmaal buiten ontvouwde zich een sinister schouwspel: meerdere wagens in lichterlaaie, het vuur dat angstwekkend dichtbij kwam. "Ik zag de vlammen steeds meer naar mijn huis toegaan. Dus ik vreesde het ergste. Het zal me toch niet gebeuren dat ik mijn huis kwijtraak hierdoor? Behoorlijk beangstigend ja."

Niet denken aan 'wat als...'

Een fikse zwarte plek op de bakstenen zijmuur en een raam dat aan gruzelementen ligt, het glas verspreid over de stoep. Om de stinkende, uitgebrande auto's zit een politielint. Het zijn de stille getuigen van een bizarre nacht.

Stein gaat verder: "De buitenkant van de dubbele beglazing is kapotgeklapt. Gelukkig alleen de buitenkant." Ze moet er niet aan denken wat er met haar woning was gebeurd als die binnenste laag er ook aan had moeten geloven.

Auto gered door dom geluk

Eén troost: zoonlief had Steins auto de avond ervoor iets verderop geparkeerd. "Normaal parkeer ik hem altijd onder het raam of bij de tuin. Maar die plekjes waren bezet. Dus ik heb verder geen schade, gelukkig."

Voor haar is het deze dinsdag wachten geblazen. Wachten op de glaszetter voor een noodraam en op de woningbouwvereniging die de gevel komt poetsen. "En de schrik zal ook wel wegzakken", besluit Stein.