Ingrid helpt in Nijmegen versteende woestijntuinen vergroenen

Operatie Steenbreek maakt Nijmeegse tuinen groener, koeler en watervriendelijk. Te veel tegels of bestrating? Weg ermee! En planten, struiken of bomen ervoor in de plaats! Dat is het devies van Ingrid Kerkvliet die Nijmegenaren helpt om van te hete stenen tuinen in de zomer een koele, groene oase te maken.

En bijkomend voordeel is dat bij wateroverlast, door de tropische buien die steeds vaker voorkomen, de kelder en garage niet langer vollopen. Want de tuin waar eerst nog teveel tegels en stenen lagen neemt dat water nu graag tot zich. Dus koeler in de zomer en droge voeten in de plensbuienperiode. Groene Koppen-presentator Harm Edens volgt de tuinadviseur op haar missie.

Al meer dan 300.000 tegels vervangen door groen

Jaarlijks proberen Ingrid en haar 'Steenbrekers' 100.000 stoeptegels uit Nijmeegse tuinen te krijgen. Dat lukt inmiddels aardig, sinds de start in maart 2018 zijn er al 380.000 opgehaald. Medewerkers van zorgboerderij 'Onder de Bomen' verwijderen de tegels gratis als de bewoner heeft toegezegd mee te werken aan de vergroening. En die tegels worden op verantwoorde manier hergebruikt.

En zo doe je dat, tegels er uit en planten maar. Foto: Omroep Gelderland

De tuin aanpakken in de Nationale Groenweek

Per jaar kunnen zo'n twintig tuinbezitters in samenwerking met NL Bloeit ook advies van Ingrid krijgen wat betreft de inrichting van de tuin. Welke biologische struik, plant of boompje komt het best tot hun recht op deze plek en in dit type grond. Niet teveel volproppen, maar precies die ruimte benutten die het groen nodig heeft. En juist de maand oktober is bij uitstek geschikt om te gaan planten, en doe het nu want juist deze week is het Nationale Groenweek.

Ingrid voelt zich enorm betrokken en noemt de operatie ook wel haar 'hartproject'. Ze kan eigenlijk niet door Nijmegen fietsen zonder bij een dicht betegelde tuin te denken "Dat kan veel beter."

Groene Oase

En er zijn nog veel meer mogelijkheden om tuin, huis en buurt te vergroenen. Het afkoppelen van regenpijpen, een groen dak, een geveltuintje of een boomspiegel beplanten, het kan allemaal. En in veel gevallen is er ook nog subsidie voor beschikbaar. En volgens Ingrid Kerkvliet ziet Nijmegen er dan over een paar jaar heel anders uit: "Dan stap je eigenlijk in een groene oase. Dus alle straten met voldoende bomen voor schaduw en om regen tegen te houden. Waar vogels je tegemoet zingen. Overal struiken, bloeiende planten met allemaal insecten en vlinders en wilde bijen." De groene operatie breekt trouwens door de Nijmeegse grens heen, ook in de gemeente Lingewaard kunnen binnenkort de overtollige tegels aan de straat worden gezet.

Groene Koppen over Operatie Steenbreek en de beste vergroening van tuinen is te zien vanaf 17.30 uur op TV Gelderland en vanaf nu in onderstaande video: