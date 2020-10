Kabinet wil bouw helpen in stikstofcrisis

Dat moet de bouw vlottrekken. Het staat in een wetsvoorstel van minister Carola Schouten over de stikstofaanpak. Om dat mogelijk te maken wordt er bijna een miljard euro gereserveerd om de stikstofuitstoot in die sector te gaan reduceren of te compenseren.

Het kabinet wil daarin ook vastleggen dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden geen stikstofoverschot meer heeft. Schouten laat weten dat herstel van alle kwetsbare natuurgebieden kan. "De vraag is alleen tegen welke prijs en of dat proportioneel is", schrijft het ministerie.

Oftewel: is het wenselijk om álle Natura 2000-gebieden in stand te houden. Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, vooral die laatste is spannend omdat het kabinet daar geen meerderheid heeft.