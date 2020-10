Nog tien jaar geen verfbeurt voor afbladderende Nijmeegse Waalbrug

Giftige verf

Oorspronkelijk zou de iconische brug meteen na de huidige renovatie opnieuw geschilderd worden. De vondst van de kankerverwekkende verf chroom-6 gooide roet in het eten. Het betonnen wegdek is wel vervangen. Daarbij is ook chroom-6 weggehaald. Deze zomer besloot het ministerie dat het schilderen van de boog werd uitgesteld, tot onvrede van het stadsbestuur.

Nijmegen boos

Bekende Nijmegenaren zoals Pieter Derks en Dies van Agt drongen er bij de minister op aan om tóch snel groen licht te geven aan de klus, en SGP-Kamerlid Stoffer stelde er vragen over. In haar antwoord laat de minister weten dat de constructie van de brug de komende tien jaar nog goed genoeg is, en dat daarvoor een nieuwe verflaag dus in elk geval niet noodzakelijk is.

Nu verven zou 70 tot 80 miljoen euro kosten. Dat is volgens de minister te duur, ook omdat het vervangen van het wegdek al veel duurder uitviel dan oorspronkelijk begroot.

De Nijmeegse onvrede is in elk geval wel aangekomen, zegt de minister: “Het signaal van gemeente Nijmegen en haar inwoners is mij duidelijk.” Toch blijft Van Nieuwenhuizen dus bij haar beslissing.

