Sandra snijdt houten lepels: 'Het is pure ontspanning'

In haar rijtjeshuis in Terborg liggen houtsnippers op de grond. Met een scherp mes schaaft Sandra aan een houten lepel. Op de eettafel liggen eerder gemaakte exemplaren. Gevlochten. Sandra noemt het Keltisch. "Dat is mijn kenmerk."

"Tot een paar jaar geleden was ik goudsmit. Maar daar had ik geen plezier meer in." Sandra startte een zoektocht naar wat ze wél leuk vond. Via haar werk als goudsmit kwam ze in contact met iemand die vers hout bewerkte.

"Het snijden van lepels is mijn ontspanning", vertelt Sandra. "Ik heb bijvoorbeeld geen televisie." Toch lukt het niet om de afgelopen maanden haar geliefde lepels te maken. De afgelopen twee jaar waren zwaar. Ze kampte met fysieke en mentale klachten en haar moeder overleed. In maart stortte Sandra in.

Wegwerpmaatschappij

"Ik was bang uit te schieten met scherpe messen. Zo moe was ik." Noodgedwongen moet Sandra haar hobby links laten liggen. Terwijl houtbewerking op haar een meditatief effect heeft. Bovendien is haar werk een shout out naar de wegwerpmaatschappij.

"In bossen vallen bomen om. Daar kan meer mee dan alleen in de versnipperaar gooien. Mensen vinden mijn lepels soms 'te mooi om te gebruiken'. Maar weet je hoeveel plezier je haalt uit het koken met zo'n lepel? Je gaat er veel zuiniger mee om. Je laat hem niet aanbranden en doet hem niet in de vaatwasser."

Lepels verkopen

Langzaam klimt Sandra op uit haar dal. Gisteren is ze weer een een lepel begonnen. "Het is fijn om m'n lijf weer 'wakker' te maken." Misschien wil ze haar lepels in de toekomst verkopen. "Ik ken kunstenaars die dit soort werk doen en zes- tot zevenhonderd Britse ponden hiervoor vragen. Dus wie weet."

