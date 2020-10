GroenLinks Doetinchem zegt vertrouwen op in fractievoorzitter

De fractie van GroenLinks in Doetinchem heeft het vertrouwen opgezegd in fractievoorzitter Karen Kamps. Volgens de partij is er binnen de fractie grote onvrede over het handelen van Kamps, specifiek in de situatie rondom de vaten bij Rutgers Milieu.

"Er was op verschillende dossiers een gebrek aan afstemming tussen de fractievoorzitter en de rest van de fractie", laat de Doetinchemse afdeling van GroenLinks weten in een statement.

"Zo leidde het solistische optreden van de fractievoorzitter er regelmatig toe dat de overige raadsleden verrast werden door uitlatingen in de media. Helaas zijn verschillende pogingen om tot een werkbare situatie te komen gestrand."

Marcella Heerenveen neemt taken over

Marcella Heerenveen zal de taken van Kamps als fractievoorzitter overnemen. Het is niet duidelijk of de zetel van Kamps beschikbaar komt voor de partij. GroenLinks heeft in Doetinchem in totaal drie zetels.

Kamps lag onder vuur naar aanleiding van het milieuschandaal rond Rutgers Milieu. De fractie betitelt het handelen van de voormalig fractievoorzitter als ‘druppels die de emmer deden overlopen’.

"Over de ernst van de situatie en de noodzaak tot het snel veiligstellen van de vaten was men het binnen de fractie geheel met elkaar eens", zo schrijft GroenLinks Doetinchem. "Echter zonder enige vorm van communicatie of overleg werd de fractie verrast door verschillende media-optredens van de fractievoorzitter. Hierbij werd een eerdere oproep van het bestuur om het interne overleg weer op te pakken uitgelegd als een spreekverbod."

