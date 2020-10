Lent krijgt ondanks suggestie geen Greta Thunbergstraat

Een nieuwe weg tussen de Laauwikstraat en Karl Marxstraat in de buurt Vossenpels in Lent krijgt de naam Hildegard van Bingenstraat. Begin september 2019 werd daar door iemand een bordje met ‘Greta Thunbergstraat’ geplaatst. Die suggestie wordt niet ingewilligd door de gemeente.

Tien jaar overleden

De jonge Zweedse klimaatactiviste komt nog niet in aanmerking voor een straatnaam. “De richtlijn voor straatnamen genoemd naar personen is in Nijmegen, net als in veel andere gemeenten, dat een persoon minstens tien jaar overleden moet zijn voordat hij of zij een straatnaam kan krijgen”, laat het college weten. “Om die reden wordt deze naam hier niet voorgesteld. Het is echter wel nodig om een andere naam aan deze straat te geven, omdat de openbare ruimte zoals weergegeven op de bijgevoegde tekening tot nu toe onbenoemd is.”

Duitse filosofen

In 2013 heeft de gemeenteraad vastgesteld dat de Vossenpels het thema Duitsland, met subthema Duitse filosofen zou krijgen. Hildegard van Bingen (1098-1179) was een Duitse non, abdis, een mysticus die visioenen had, componist en filosoof uit de middeleeuwen. Zij richtte als abdis het zelfstandige vrouwenklooster op de Rupertsberg te Bingen op waar haar naam sindsdien naar verwijst.