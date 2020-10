Schelpgruis tegen verzuring bos en hei

Gemeente Ede gaat het bos- en heidegebied bij de Ginkel met schelpgruis bestrooien. De kalk uit het schelpgruis maakt het bos- en heidegebied minder zuur. Het ‘bekalken’ van hei en bos maakt deel uit van het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Ede. Dit beleid is gericht op het versterken en behouden van de bijzondere en kwalitatief hoogwaardige flora en fauna in Ede.

Bodem uit balans

De bodem in het bos- en heidegebied is verzuurd. Hierdoor zakken belangrijke voedingsstoffen weg. Dit heeft ernstige gevolgen voor zowel dieren, planten als bomen. De verzuring is zichtbaar door bijvoorbeeld jonge koolmezen die door hun pootjes zakken door kalkgebrek in de botten en het sterven van eikenbomen.

Maatregelen

Wethouder Jan Pieter van der Schans: "De natuur heeft het moeilijk en daar moeten we wat aan doen. We treffen twee soorten maatregelen. Bronmaatregelen, die als doel hebben de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en herstelmaatregelen. Van dat laatste is dit bekalkingsproject een goed voorbeeld. Het schelpgruis maakt de bodem minder zuur."

Bekalken

In totaal wordt 385 hectare bos- en natuurgebied bestrooid met schelpgruis. Dit gebeurt in etappes met behulp van een helikopter. Tijdens het bestrooien is het bos- en heidegebied afgesloten voor publiek. Dit vanwege het stof, lawaai en vallende deeltjes gruis. Alleen het gebied waar op dat moment bekalkt wordt, is afgesloten. Er wordt niet boven woningen en tuinen van woningen gestrooid, ook blijven alle woningen in het gebied bereikbaar tijdens het bekalken.

Planning

Het strooien van schelpgruis gebeurt in november 2020. Hierbij wordt rekening gehouden met de bronst van edelherten en de herfstvakantie. Daarom worden de eerste weken van november aangehouden. Wanneer precies gestrooid wordt is afhankelijk van het weer; het moet droog zijn en de wind moet niet te hard waaien. Het strooien zal ongeveer twee tot drie weken in beslag nemen.