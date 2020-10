Ontsnapping uit gevangenis Zutphen 'lukte bijna', Fransen voor de rechter

Een Fransman meldt zich in de ochtend van zondag 19 januari bij de deur van de Zutphense Ooyerhoek gevangenis. Hij is aangemeld als bezoeker. Als hij door de rode toegangsdeur gaat, zet hij iets tussen de deur zodat drie andere Fransen ook naar binnen kunnen.

In de sluis naar het volgende toegangshek proberen de mannen met een slijptol het hekwerk door te zagen. De man die ze moeten bevrijden, staat toe te kijken vanaf de luchtplaats. Het gaat om Omar L., een 30-jarige crimineel van Marokkaanse afkomst, met een verleden in de Amsterdamse mocromaffia.

Bekijk de video over de ontsnapping en rechtszaak. De tekst gaat eronder verder

Dubbele liquidatie Kerkdriel

Omar L. is in 2019 tot levenslang veroordeeld door de rechtbank Arnhem voor het opdracht geven tot liquidaties. In dat rijtje liquidaties staat ook de moord op Chahid Yakhlaf tijdens oud en nieuw 2015, bij de poort van Camping Maaszicht in Kerkdriel. De rechters noemen Omar en zijn medestanders 'gewetenloze criminelen'.

Lege accu

Het lukt de mannen niet met de slijptol de hekken door te zagen, want de accu geeft de geest. De sporen van de ontsnappingspoging zijn nog zichtbaar in de hekken bij de Zutphense gevangenis. "Het was bijna gelukt", zegt Jan Vlug, advocaat van een van de verdachten. Volgens hem is op de beelden van de bewakingscamera te zien dat Omar L. en zijn helpers nog door één hek van elkaar gescheiden waren. "Ze konden elkaar aanraken."

De toegangsdeur van de gevangenis in Zutphen. Foto: Omroep Gelderland

Door de slijptol veroorzaakte schade aan het toegangshek van de PI Zutphen. Foto: Omroep Gelderland

Busje ramt tegen de poort

Als duidelijk wordt dat ze de hekken niet door krijgen, gaan de Fransen er vandoor. Ze rijden met een busje tegen een poort aan. Meteen daarop zetten ze het voertuig in brand met behulp van fakkels.

Later die dag lukt het de politie drie van de vier mannen aan te houden in een Volkswagen Golf op de snelweg bij Wehl. Een van hen is eerder uitgestapt en wordt op een andere plek ingerekend. Ondertussen staan in en rond de gevangenis alle signalen op rood. Terwijl een hels alarm af gaat, brengt het personeel zichzelf in veiligheid, in afwachting van een arrestatieteam.

Een van de Fransen wordt door de politie aangehouden. Foto: Persbureau Heitink

Heldere zaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een vrij heldere zaak: de mannen staan op talloze camerabeelden. Getuigen filmden de mannen bovendien in een Rhedense woonwijk waar ze van kleding wisselden. Vrijpleiten zit er voor advocaat Vlug dan ook in niet: "Ik ben een goede advocaat, maar kan niet toveren."

Naar verwachting legt de officier van justitie veel nadruk op de schade die de criminelen veroorzaakten. Zo liet de brand flink wat sporen achter aan de poort van de bajes. Op een dergelijke brandstichting staat in Nederland een hogere straf dan op hulp bij ontsnapping.

De toegang van de gevangenis na de mislukte ontsnappingspoging. Foto: Persureau Heitink

Ontsnappen niet strafbaar

Over de man die bevrijd moest worden zal maandag het tijdens de rechtszitting in de Zutphense rechtbank nauwelijks gaan, want ontsnappen uit de gevangenis is niet direct strafbaar. Omar L. werd wel meteen na de ontsnappingspoging overgebracht naar de strengst bewaakte gevangenis van Nederland, de EBI in Vught. Omdat de overheid een soortgelijke stunt met hem in de toekomst ten alle tijde wil voorkomen.

Wie is Omar L?

Omar L. is pas toegetreden tot het boevengilde als anderen zijn broer Youssef hebben omgebracht. Dat gebeurde in een geruchtmakende schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt op 29 december 2012. Volgens de politie was Omar L. nadien uit op wraak. Dat zou blijken uit ontsleutelde telefoonberichten. De man die in 2015 in Kerkdriel werd vermoord, werd door getuigen in verband gebracht met de schietpartij in de Staatsliedenbuurt.

Omar L. in de rechtbank. Tekening: Petra Urban

Ontsnappingsgevaar

Omar zit ten tijde van de bevrijdingspoging begin dit jaar nog niet heel lang in de gevangenis van Zutphen. Justitie heeft hem overgeplaatst vanuit een gevangenis in Krimpen aan den IJssel, omdat er plannen zouden zijn om hem om te brengen. In Zutphen gonst het sinds zijn aankomst in het najaar van 2018 van de geruchten.

De verdachte is een keurige jongen met een goede baan en blanco strafblad Advocaat Jan Vlug

En wie zijn dan die vier mannen die hem kwamen 'redden'? Het gaat om personen uit de Franse buitenwijken, die geen van allen een woord Nederlands spreken. De officier van justitie bracht tijdens zogeheten pro forma-zittingen al naar voren dat deze mannen waarschijnlijk gewoon zijn geronseld voor een klus. Advocaat Vlug: "Het is een raadsel. Mijn cliënt heeft een blanco strafblad, een goede baan bij de gemeente, een keurige familie, die stomverbaasd is dat hij zich hiermee heeft ingelaten."

Angstig

Volgens de advocaat had zijn cliënt geen idee wie hij moest bevrijden. "Er is hem een mooi verhaal verteld dat het een goede zaak betrof, hoewel hij natuurlijk wel wist dat dit niet mocht. Hij schrok enorm toen hij via mij ontdekte wie hij moest bevrijden. Het maakt hem angstig. Maandag zal hij in aan de rechter meer vertellen over wat er gebeurd is, daar kan ik niet op vooruitlopen."

