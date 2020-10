'Je kan ook onopgemerkt corona hebben', stelt deskundige

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"De zorg in zijn algemeenheid moet door kunnen gaan, daarvoor doe je het", legt Voss uit. Hij zit in het Outbreak Management Team (OMT) en adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Als er meer coronapatiënten bij komen, komt de zorg voor anderen onder druk te staan."

Ook bij géén klachten kan je corona hebben Andreas Voss

Voss is verbaasd dat mensen nog steeds overal naartoe gaan. Iedereen moet vooral alert zijn en blijven, vindt hij. Ook omdat je onopgemerkt corona kan hebben." Je kan corona onder de leden hebben en helemaal geen klachten ervaren", zegt Voss.

Pijn achter de ogen

Een typerende hoofdpijn is volgens Voss een symptoom. Moet je dan direct naar de teststraat van de GGD? "Als het a-typisch is: ja', zegt Voss. "Heb je ineens hoofdpijn terwijl je dat bijna nooit hebt, kan dat duiden op corona." Het is een complex virus met variërende klachten en dat maakt het zo ingewikkeld, voegt hij toe. Ook diarree kan duiden op corona.

Hier staan de meest voorkomende symptomen nog eens op een rij.

Onbewuste verspreider van corona

Kan je een verspreider van het coronavirus zijn zonder het te merken? "Natuurlijk, want ook bij geen klachten of alleen hoofdpijn kan je dus het coronavirus bij je dragen." Voordeel is wel dat de verspreidingskans kleiner is bij milde klachten. Kuchen en niezen levert nou eenmaal meer druppels op in de lucht. De verspreidingskans is dan groter.

Voss benadrukt nogmaals: "Ga niet op pad als je niet hoeft. Was je handen kapot. Kuch, nies of hoest in je elleboog." Hij hoopt vooral dat mensen met klachten echt thuis blijven en zich laten testen. "Zorg dat je niet de verspreider bent. Zo zorgen we er samen voor dat alle zieken een behandeling kunnen krijgen."