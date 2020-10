Windreuzen vijf keer zo hoog als de kerktoren: 'Ronduit schokkend'

Inwoners van de gemeente Wijchen en Beuningen maken zich toenemend grote zorgen over windmolenplannen van die laatste gemeente. Bij knooppunt Ewijk, waar de A50 en de A73 samenkomen, moeten vijf windreuzen komen. Elk vijf keer zo hoog als de toren van de Heilige Corneliuskerk in Beuningen.

De tegenstanders - verenigd in de Stichting Tegenwind - doen er alles aan om de plannen voor de windturbines van 245 meter hoogte van tafel te krijgen. Het nieuwste argument tegen de bouw is een nog te bouwen woonwijk aan de rand van het dorp Bergharen in de gemeente Wijchen. De toekomstige bewoners van die huizen krijgen er in de toekomst 'gratis' uitzicht op de windmolens aan de overkant van de gemeentegrens bij.

'Megalomane plannen'

"Ronduit schokkend", noemt Tegenwind het effect op de omgeving, die de komst van de windmolens ook ziet als een bedreiging voor de gezondheid van de mensen die in het gebied wonen. De stichting vindt het "hoog tijd dat de gemeente Wijchen opkomt voor haar inwoners, en buurgemeente Beuningen zo spoedig mogelijk aanspreekt op haar megalomane plannen." Om hun standpunt kracht bij te zetten maken ze visualisaties van wat de toekomst mogelijk gaat brengen.

De gevolgen voor de gezondheid door het zicht op en het lawaai van de windturbines reikt volgens de tegenstanders veel verder dan de nu aangehaalde nieuwbouwwijk. Ook inwoners van andere delen van Bergharen en Beuningen, Ewijk en Winssen krijgen last van de windmolens, zo stellen ze. Tegenwind meent dat de geplande windturbines zo groot zijn dat zelfs inwoners op 2,5 kilometer afstand overlast zullen ervaren. Dat komt bovenop de hinder en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal.

illustratie: Stichting Tegenwind

Schadeclaims

Tegenwind dreigt in een open brief aan (agrarische) ondernemers met schadeclaims als ze zwichten voor het geld en hun grond beschikbaar stellen voor de bouw van de windturbines. Ze stellen die ondernemers aansprakelijk voor het toebrengen van ernstige schade aan de woonomgeving en de gezondheid van de duizenden mensen die in het gebied wonen.

Ook de lokale politieke partij Beuningen Nu & Morgen krijgt er van langs. De partij is al jaren de grootse in de gemeente Beuningen en wordt er van beschuldigd de leefomgeving te verzieken. De partij negeert volgens Tegenwind stelselmatig de sterk groeiende weerstand naarmate de plannen concreter worden. De tegenstanders stellen de Beuningen Nu & Morgen haar lastige coalitiepartners VVD en CDA de deur uitwerkte in de hoop met GroenLinks, D66 en de PvdA sneller de plannen erdoor te kunnen drukken.

Zonder windmolens kan niet

Fractievoorzitter Eric van Ewijk van Beuningen Nu & Morgen kan zich wel voorstellen dat de tegenstanders van de molens zich niet gehoord voelen. "Op dit moment loopt er gewoon een soort dieseltrein en die kun je even niet tegenhouden. Dat werkt gewoon zo." Begin volgend jaar moet er een ontwerpbestemmingsplan liggen en besproken worden. Dat is het moment voor nieuwe inspraak en mogelijkheden tot bezwaar maken.

Dat Beuningen energieneutraal kan worden zonder windmolens wijst hij van de hand. Volgens Tegenwind kan met 80 tot 100 hectare extra zonneparken – waarvoor in een gemeente met ruim 4.700 hectare oppervlak volgens hen makkelijk ruimte te vinden is - het windmolen plan van tafel. Maar volgens Van Ewijk stellen deskundigen dat twee derde wind en één derde zon de beste mix is. "Wie ben ik dan als simpel raadslid om daar aan te twijfelen?" De fractievoorzitter verwacht dat de windmolens er gewoon komen, maar dat er misschien nog iets gedaan wordt in het aantal of de hoogte van de molens.

Zie ook: