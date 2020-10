Legale groenroof in Didamse Bloemenbuurt

“Ik heb zelf wat stekken rozemarijn weten te scoren”, zegt buurtbewoonster Liesbeth Becker. “Zelf probeer ik dit al jaren in mijn tuin te krijgen. Dit was nog zonder succes, dus ik heb mijn kans gepakt en ze uit een tuin gehaald.” Becker is één van de initiatiefnemers van het project en ze is blij dat de buurt zo goed reageert op de actie. “ Ze roven er goed aan mee. Net zag ik een aantal mensen die helemaal fan waren van planten uit één tuin. Die hebben ze er allemaal uitgehaald“, aldus Becker. Niet alle planten vonden dit weekend een nieuw onderkomen. Het overgebleven groen komt, mits het in goede staat verkeert, terecht in een plantenasiel. Hier kunnen buurtbewoners komende tijd gratis een paar planten uithalen.



De planten staan in tuinen van huizen van Plavei. Deze woningen worden binnenkort gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Sylvia Kessen, woordvoerder bij de woningcorporatie, is blij met het initiatief: “We vinden het heel fijn dat alle materialen die uit sloop en renovatie loskomen, een tweede leven krijgen. Daarmee zorg je ook dat je de aarde minder uitput.” Het initiatief bevalt Plavei dermate goed, dat zij het ook bij toekomstige projecten willen inzetten. “We vinden het namelijk jammer dat als dat wat nog goed is in de contanter verdwijnt”, aldus Kessen.



Milieubewuste toekomst

De aankomende jaren gaat de Bloemenbuurt in Didam flink op de schop. Zo wil de gemeente tweehonderd woningen in de wijk, die worden gerenoveerd, aardgasvrij maken. Ook Plavei wil volgens Kessen de herinrichting gebruiken om aandacht te besteden aan de klimaatveranderingen, onder andere door inrichting van de groenvoorziening: “Er komt meer groen om te zorgen voor verkoeling in hete zomers. Daarnaast zorgen we voor goede afwatering als er hevige buien vallen.”