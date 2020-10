Politie zoekt man na overval in Laag-Soeren

De overval op de twee bewoners van een huis aan de Harderwijkerweg is vrijdag 21 augustus kort voor het middaguur. Ze rijden de oprit op en zien een man met een mes in de hand. De overvaller dwingt het echtpaar uit te stappen en bindt hun handen met tiewraps vast.

De zaak was eerder in Bureau GLD. Na die uitzending kreeg de politie camerabeelden van een dashcam.

Politiewoordvoerder Sven Strijbosch: "Op de beelden die we hebben gekregen, zien we een persoon in de richting van het huis aan de Harderwijkerweg lopen. We willen heel graag in contact komen met deze persoon. Hij kan mogelijk wat gezien hebben of ons meer vertellen over deze overval."

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

De overvaller is een Nederlandssprekende man met een lichte huidskleur. Hij is ongeveer 40 jaar oud, ongeveer 1 meter 80 lang, heeft een stevig postuur en had tijdens de overval kort haar. Hij droeg die dag een wit T-shirt met een opdruk en een lange broek.

Heb je informatie die de politie kan helpen deze overval op te lossen, bel dan de gratis tiplijn: 0800-6070. Je mag ook Meld Misdaad Anoniem bellen op 0800-7000. Vermeld het zaaknummer: 2020396443. Je kunt ook dit tipformulier van de politie gebruiken.

