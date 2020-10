Campus Nijmegen moet autoluw en groener worden

Op deze wijze willen onderwijsinstellingen, ziekenhuis, overheden, studenten en vervoerders de campus en omgeving - ook na de coronacrisis - duurzaam bereikbaar houden en de verkeersveiligheid verbeteren. Dagelijks reizen zo’n 50.000 studenten, 17.000 medewerkers en 5000 polikliniekbezoekers van en naar de campus.

Eerder was er al een akkoord over de ambities voor mobiliteit op de campus tussen de verschillende onderwijsinstellingen, het Radboud ziekenhuis, studentenvakbond AKKU, verschillende vervoerders, de provincies Gelderland en Limburg, de gemeente Nijmegen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Nu start de uitwerking van die plannen.

Groen en autoluw

De focus ligt op een groene, autoluwe campus waar voetgangers, fietsers en openbaar vervoer de boventoon voeren en autoverkeer enerzijds wordt beperkt en anderzijds schoner wordt. Een ander belangrijk onderdeel is het aanpakken van bestaande verkeersknelpunten. Uitgangspunt is dat maatregelen rekening houden met de (woon)omgeving in het gebied en het verkeersbeleid in de rest van de stad.

Onderwijsinstellingen op de campus, het ziekenhuis en de gemeente gaan in de komende maanden met buurtbewoners, vervoerders en omgeving in gesprek over de invulling en verdere uitwerking van de plannen.

Verbetering station Heyendaal

Het streven is dat de verkeersstromen op de campus in 2030 CO2 neutraal zijn. Fietsen, lopen en OV-gebruik is straks de norm. Dat zal zichtbaar zijn in de inrichting van de ruimte en zo ontstaat ook meer ruimte voor groen en ontmoeting. Eén van de manieren om dit te bereiken is de verbetering van het drukke station Heyendaal waar de komende jaren zo’n 13 miljoen euro wordt geïnvesteerd in onder meer ruimere perrons en betere verbindingen met de campus.

De campus is een groot verkeersknooppunt in Nijmegen. Tienduizenden reizigers komen hier dagelijks bij elkaar. Het meer uit elkaar trekken van die stromen is volgens de samenwerkende partijen van groot belang voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Heijendaal, maar ook voor het verkeer in de stad. Om de druk op de bestaande routes te verminderen, kozen de universiteit, de hogeschool en het ROC al eerder voor verschillende aanvangstijden waardoor studenten en medewerkers niet allemaal tegelijk op pad moeten. Daar komt nu extra mobiliteitsbeleid van de campusinstellingen bij in combinatie met fysieke maatregelen op drukke locaties die al langer in beeld zijn om aan te pakken.

St. Annastraat hoofdroute

Enkele van de belangrijkste voornemens zijn om het autogebruik naar de campus met 20 procent te verminderen. Er liggen kansen om bijvoorbeeld de overstap te maken naar de (elektrische) fiets. De helft van alle medewerkers woont binnen een straal van vijftien kilometer van de campus. Een andere mogelijkheid is het toepassen van flexibele parkeertarieven. Ook thuiswerken krijgt extra aandacht.

Volgens het plan wordt de St. Annastraat de hoofdroute naar de campus. Het deel van de Erasmuslaan en de Heyendaalseweg dat over het campusterrein loopt wordt autoluw. Automobilisten die naar de parkeervoorzieningen op de campus moeten, worden grotendeels buitenom geleid.

Gevolg van de voorgenomen maatregelen is wel dat de St. Annastraat, de Groesbeekseweg, de Houtlaan en de Groenewoudseweg drukker worden. Maar de plannenmakers zeggen hierover: "Deze routes kunnen die toename aan, onder meer door de maatregelen die de campuspartners nemen om autogebruik terug te dringen en overbelasting op spitstijden terug te brengen."