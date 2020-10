LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 12 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 12 oktober

22:25 - NOS: Kabinet wil horeca sluiten

Het kabinet besluit morgen vrijwel zeker dat de horeca helemaal dicht moet, dat melden ingewijden aan de NOS. Ook de verkoop van alcohol in de avonduren wordt verboden.

21:59 - ANP: Kabinet overweegt verbod op drank in avonduren

Volgens het ANP overweegt het kabinet om drankverkoop in avonduren te verbieden. Morgenavond komen premier Rutte en minister De Jonge met een persconferentie. Daar worden extra maatregelen afgekondigd. Een van de maatregelen lekte al uit: door de amateursport in teamverband gaat een streep.

18:37 - Extra IC-zorg in ziekenhuizen

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Het Radboudumc in Nijmegen breidt vanaf vandaag de verpleegafdeling en IC voor coronapatiënten uit.

Het Radboud wil de balans bewaken tussen coronapatiënten en patiënten in de reguliere zorg. Dr. Karin Klijn van het Radboud zegt dat het ziekenhuis zich goed heeft voorbereid.

Ook Rijnstate neemt patiënten uit andere regio's over, "We gaan ook in op de landelijke vraag om verder op te schalen. We hebben patiënten opgenomen uit de regio, bijvoorbeeld Nijmegen en van buiten de regio, onder andere uit Amsterdam, Zaandam en Doetinchem", zegt een woordvoerder.

18:45 - Red Team: grijp snel, kort en krachtig in

Het Red Team - een groep wetenschappers die gevraagd en ongevraagd advies geeft - vindt dat er snel, kort en krachtig moet ingrijpen. "Er zijn onconventionele ingrepen nodig om de besmettingsgraad weer naar beneden te krijgen", zegt Bert Mulder. Hij is als medisch microbioloog verbonden aan het CWZ.

16:46 - Huisartsen in Dinxperlo zijn besmet

In Dinxperlo is de huisartsenpraktijk van Schuurman/Teunissen dicht. Onder het personeel en de artsen is corona uitgebroken. Dat schrijft de praktijk op Facebook. Drie andere praktijken nemen de honneurs waar.

Patiënten die in de week van 5 tot en met 9 oktober in de praktijk zijn geweest moeten zich laten testen als ze klachten hebben. De getroffen praktijk acht de kans op besmetting klein, 'omdat er tijdens het contact met persoonlijk beschermingsmaterialen werd gewerkt en het contact niet langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter plaatsvond'.

Foto: Eastview media

16:24 - Het gaat hard in de Achterhoek

Uit een analyse blijkt dat het de afgelopen 24 uur hard ging met de besmettingen in de Achterhoek: Doetinchem mocht 27 besmettingen bijschrijven, Berkelland 24 en Bronckhorst 23. Oost Gelre kreeg er 17 bij, Montferland kreeg er 15 besmettingen bij. Voor de drie veiligheidsregio's is Nijmegen het voorbije etmaal koploper met 66 besmettingen. In de provincie zijn de afgelopen 24 uur 8 Gelderlanders met corona opgenomen in het ziekenhuis.

15:55 - Stijging in delen Gelderland, maar niet in Midden

De coronacijfers in Gelderland zijn in het noorden en zuiden van Gelderland gestegen. Doordat de cijfers in het midden van Gelderland sterk zijn gedaald, ligt het aantal met 592 besmettingen ongeveer op hetzelfde niveau als zondag (590).

15:16 - Ook geen carnaval in Oude IJsselstreek

Er zal volgend jaar ook geen carnaval worden gevierd in Oude IJsselstreek. Dat hebben de zeven carnavalsverenigingen in overleg met burgemeester Otwin van Dijk besloten. "Ik begrijp dat dit een teleurstelling is voor alle inwoners die betrokken zijn bij het carnaval, op welke manier dan ook", aldus burgemeester Otwin van Dijk. "Maar vanwege corona kan het nu echt niet.”

Als de situatie rondom corona volgend jaar verbeterd gaan de partijen opnieuw met elkaar om tafel om te kijken welke activiteiten er in de dan geldende maatregelen mogelijk zijn.

13:34 - Voorlopig geen koopavond meer en ook geen koopzondag. Goed of slecht idee?

Het kabinet overweegt de koopavond en -zondagen te schrappen als de coronabesmettingen blijven toenemen of niet snel genoeg afnemen. Is dat verstandig? We vroegen het Paul Moers die alles weet van winkelen.

Moers zegt zich zo'n maatregel wel te kunnen voorstellen. "De regering heeft het probleem dat de Nederlander zich met moeite aan de coronaregels houdt", zegt hij.

Luister het gesprek dat Irene ten Voorde met Moers had hieronder terug.



omroepGLD · Retaildeskundige Paul Moers over de koopzondag



12:55 - Oproep aan Nederlanders: kom niet naar kerstmarkten in Noordrijn-Westfalen

Bezoekers aan de kerstmarkt in Oberhausen.

Foto: ANP

De CDU in Noordrijn-Westfalen vraagt Nederlanders om dit jaar niet naar de kerstmarkten in de Duitse deelstaat te komen. "Normaal heten we onze buren van harte welkom, maar dit jaar moeten we de Nederlanders vragen om thuis te blijven", zegt parlementariër Peter Preuß tegen de Rheinische Post.

Jaarlijks komen in de aanloop naar kerst honderdduizenden Nederlanders af op de kerstmarkten in onder meer Düsseldorf, Keulen, Essen en Oberhausen. Volgens de CDU kan de stroom bezoekers ook worden beperkt door een maximum te stellen aan het aantal bussen dat in de steden mag komen.

Vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland moet bijna iedereen die vanuit ons land naar Duitsland reist een recente negatieve coronatest hebben of in quarantaine gaan. De regel geldt voor alle Nederlandse provincies, behalve Zeeland.

12:24 - Basisschool Putten week dicht vanwege coronabesmettingen

170 leerlingen van de Gabriëlschool in Putten kunnen deze week niet naar school door coronabesmettingen onder het personeel. Vier leraren van de locatie Bijstergoed zijn positief getest. De andere locatie (Kelnarij) is wel open.

Ouders van de school zijn gisteravond per brief geïnformeerd over de sluiting. Volgens de directeur valt de overlast voor de ouders mee. Komende donderdag is er een studiedag waardoor de kinderen al vrij zijn. Op de andere dagen krijgen de kinderen digitaal les.

De locatie Bijstergoed is open voor leerlingen die niet elders opgevangen kunnen worden.

12:30 - Inwoners Oosterbeek verdeeld over coronamaatregelen

In Oosterbeek reageren de mensen verdeeld op de coronamaatregelen, die dinsdag waarschijnlijk opnieuw worden aangescherpt. RTV Arnhem ging de straat op in Oosterbeek en ondervroeg verschillende mensen wat zij vinden van het beleid. Veel ondervraagden geven aan dat zij geen duidelijk beeld hebben van wat de Veiligheidsregio Gelderland-MIdden precies doet en wat hun rol is tijdens de coronacrisis.

Lees hier het verhaal van mediapartner RTV Arnhem.

Foto: RTV Arnhem

12:07 - Definitieve streep door carnavalsoptocht in Beek

De traditionele Rosenmontagcarnavalsoptocht door de dorpen Beek en Loerbeek vindt dit carnavalsjaar niet plaats. Carnavalsvereniging De Dösvlègels heeft besloten om vanwege het coronavirus alle officiële activiteiten af te gelasten.

Lees hier het verhaal van mediapartner REGIO8.

Foto: REGIO8

09:58 - Deel verpleeghuis Arnhem dicht na coronabesmetting

Op een afdeling van verpleeghuis Insula Dei in Arnhem is een bewoner positief getest op het coronavirus. Vanwege de besmetting is de afdeling met 24 bewoners tien dagen lang gesloten voor bezoekers.

Met de besmette bewoner gaat het volgens een woordvoerder redelijk goed. De bewoner heeft lichte verschijnselen.

De medebewoners zijn dit weekend allemaal getest. De uitslag is nog niet bekend.

09:15 - Leerlingen Dorenweerd College thuis na coronabesmettingen

Meerdere leerlingen van het Dorenweerd College in Doorwerth moeten voorlopig thuisblijven vanwege een paar coronabesmettingen. Zes leerlingen en drie medewerkers zijn positief gesest.

De leerlingen komen uit verschillende klassen en zijn waarschijnlijk in familiekring besmet geraakt.

De leerlingen die langer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter waren van de besmette leerlingen , blijven uit voorzorg thuis. Hoeveel dat er zijn, is niet bekend. Ze worden pas getest wanneer ze coronaverschijnselen krijgen.

De lessen kunnen gewoon doorgaan. De besmette docenten worden vervangen door waarnemers.

07:31 - Rode Kruis opent gironummer voor mensen die geen eten hebben door corona

Het Rode Kruis opent vandaag gironummer 7244 om voedselhulp te bekostigen voor Nederlanders die door de coronacrisis geen fatsoenlijke maaltijd meer kunnen betalen.

"We schatten dat zo'n 25.000 mensen voedselhulp nodig hebben", zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis tegen de NOS. “Dat zijn mensen die werkloos zijn geworden, arbeidsmigranten en mensen die geen papieren hebben en dus niet in aanmerking komen voor de normale hulp."

Sinds mei werkt het Rode Kruis samen met voedselbanken om kwetsbare mensen voedselhulp te geven. De organisatie heeft alleen niet genoeg geld om dat tot eind dit jaar vol te houden jaar vol te houden. Daarom is besloten tot de inzamelingsactie.