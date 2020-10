LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 11 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 11 oktober

21:49 - 'Aanscherping coronamaatregelen op komst'

Het kabinet komt dinsdag naar verwachting met een aanscherping van de coronamaatregelen, maar hoopt een complete lockdown nog te kunnen voorkomen. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws en de NOS.

Het kabinet overlegde zondag met zijn belangrijkste adviseurs over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Gehoopt was dat de maatregelen die twee weken geleden genomen werden inmiddels zouden hebben geleid tot een afvlakking van het aantal dagelijkse besmettingen, maar die tekende zich dit weekeinde nog niet af.

19:16 - Coronavirus weken besmettelijk op telefoons

Het coronavirus kan 28 dagen besmettelijk blijven op onder meer bankbiljetten, glazen schermen van smartphones en roestvrij staal. De bevindingen van het nationale wetenschappelijke bureau van Australië (CSIRO) suggereren dat het virus extreem robuust is. Het kan bij kamertemperatuur veel langer overleven op gladde oppervlakken dan eerder werd gedacht, meldt de Britse omroep BBC.

19:14 - De stadsbeiaardier speelt op verzoek

Tiel schakelt stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek in voor de landelijke actie Aandacht voor elkaar. Ruitenbeek speelde zaterdag verzoeknummers vanaf het carillon in de Sint Maartenstoren. In de stille coronatijd blijkt zijn eeuwenoude functie weer extra gewaardeerd te worden.

 

16:59 - Iets minder positieve tests in Gelderland

Het aantal positieve coronabesmettingen in onze provincie is met bijna 10 procent gedaald. Meldden de drie Veiligheidsregio's zaterdag nog 643 bevestigde besmettingen, zondag is dat aantal gedaald naar 590.

In Noord- en Oost-Gelderland is het aantal positieve tests iets gestegen: van 187 op zaterdag naar 210 op zondag. In de twee andere regio's ging het aantal juist omlaag: in Gelderland-Midden van 215 naar 196 en in Gelderland-Zuid van 241 naar 184.

14:29 - Iets minder nieuwe coronabesmettingen gemeld

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6378 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is minder dan op zaterdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 6500 meldingen van positieve tests had gekregen. Het waren er aanvankelijk 6504, maar dat is zondag bijgesteld. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 39.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 17. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend waren 24 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 170.000 mensen in Nederland positief getest.

13:30 - Zaterdag 700.000 downloads voor app CoronaMelder

De app CoronaMelder is zaterdag circa 700.000 keer gedownload. Daarmee komt het totale aantal downloads op 2,2 miljoen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De app werkt sinds zaterdag in het hele land, daarvoor alleen in een beperkt aantal testregio's.

13:26 - Klaver: stel aparte coronaminister aan voor testbeleid

Er moet naast Hugo de Jonge een extra coronaminister komen die zich helemaal richt op het op orde krijgen van het testbeleid. Daarvoor pleit GroenLinks-leider Jesse Klaver in het televisieprogramma Buitenhof.

Volgens Klaver speelt het kabinet met zijn aanpak van dag tot dag "paniekvoetbal" en is in plaats daarvan een langetermijnstrategie nodig, waarin een goed testbeleid centraal staat. Dat testbeleid heeft "hopeloos gefaald", vindt Klaver.

13:17 - Vitesse-speler Danilho Doekhi positief getest op corona

Danilho Doekhi is positief getest op corona. De voetballer van Vitesse heeft daarop direct de selectie van Jong Oranje, zaterdagavond, verlaten. De verdediger heeft geen klachten en gaat nu, zoals de RIVM-richtlijnen voorschrijven, 72 uur in quarantaine. Dat meldt zijn werkgever.

10:51 - Dringend advies door kerk niet opgevolgd

Het dringende advies maximaal dertig personen toe te laten in de kerk, wordt door de Gereformeerde Gemeente Centrum in Barneveld in de wind geslagen. Er komen vandaag per keer 400 tot 450 kerkgangers bijeen in de kerk. In totaal zijn er drie diensten. "Maar we houden ons keurig aan de regels", meent woordvoerder Hans van der Velde. Hij vertelt aan Omroep Gelderland: "Het orgel speelt zachter en we zingen ingetogen."

10:06 - Illegaal feest onder viaduct voorkomen door politie

Een 'party' onder een viaduct over de A12 bij Ede is in de nacht van zaterdag op zondag door de politie voorkomen. "De grote speakers waren nog net niet aangesloten", laat de politie via social media weten. "De party is door ons op tijd beëindigd. Had je een uitnodiging voor dit feest, blijf thuis!" Het zou gaan om een illegaal feest met jongeren.

09:10 - Binnen een maand komen er 100.000 coronabesmettingen bij

Het duurde net geen zeven maanden voordat in Nederland de 100.000e coronabesmetting werd vastgesteld. Het duurt minder dan een maand om dat aantal te verdubbelen. Als het huidige aantal positieve tests per dag aanhoudt, is in de loop van volgende week de 200.000e positieve test in Nederland een feit. De teller staat nu op 168.280 bevestigde gevallen.

08:58 - Amateurclubs in coronatijd: toeschouwers in de struiken bij Sparta Nijkerk

Besmettingen bij spelers, tienduizenden euro's verlies en verenigingen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Sportclubs voeren een verwoede strijd tegen het weer oprukkende coronavirus. In deze serie maken we een Gelderse rondgang langs die clubs. De primeur is voor Sparta Nijkerk.

08:56 - De kerstspullen staan in deze kringloopwinkel nu al klaar

Kringloopwinkel Aktief in Doetinchem zet dit jaar al vroeg de kerstspullen in de winkel. Normaal worden de kerstspullen pas vanaf 2 november verkocht, maar om de bezoekers zo veel mogelijk te spreiden is de verkoop nú al begonnen.

08:51 - Aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is voor het eerst gedaald ten opzichte van de afgelopen dagen. Dat meldt het Robert Koch Institut zaterdag, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Waren er zaterdag 4721 nieuwe gevallen, een etmaal later ligt het aantal op 3483 terwijl vrijdag nog 4516 nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

08:44 - OMT-lid De Jong: het ziet er niet goed uit

Het is bijna onvermijdelijk dat er strengere coronamaatregelen volgen nu het aantal besmettingen toch blijft doorstijgen. Dat zegt viroloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong tegen AT5. "We gaan langzaamaan naar de situatie zoals in maart en april en dat willen we natuurlijk niet."

Zaterdag steeg het aantal besmettingen in Nederland met zo'n 6500. De Jong: "Het ziet er niet goed uit. Vorig weekend zaten we nog op zo'n vierduizend gevallen per dag, dat zijn er nu zesduizend. Het aantal opnames is ongeveer 1200. In de zomer waren het er tussen de 100 en 200, toen maakten we ons ook al zorgen. Een derde van de opnames op de IC is nu coronagerelateerd."