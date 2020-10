LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 10 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 10 oktober

20:01 - Zo zet De Graafschap zijn spelers in

19:47 - Toename in aantal Gelderse besmettingen

Het aantal positieve coronatests in de voorbije 24 uur in Gelderland bedroeg 643. Dat zijn er meer dan een dag eerder, blijkt uit cijfers van het RIVM.

14:35 - Iets meer dan 6500 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6504 nieuwe coronagevallen gemeld, en dat is opnieuw een dagrecord. Een dag eerder had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5979 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 5983, maar dat is zaterdag bijgesteld.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 36.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren veertien sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ongeveer 170.000 mensen in Nederland positief getest.

14:02 - 'Zorg mogelijk veel langer onder druk door tweede coronagolf'

De gezondheidszorg komt door de tweede golf van het coronavirus mogelijk veel langer onder hoge druk te staan dan bij de eerste piek van afgelopen voorjaar. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

"De vorige keer was het heel veel, maar duurde het een week of zes, toen was de grootste piek weer over", aldus Kuipers. "Nu lijkt het erop alsof we er rekening mee moeten houden dat het een veel langere periode gaat worden, misschien wel het hele winterseizoen."

13:54 - 'Andere kijk op voedsel door coronavirus'

De waardering voor boeren en tuinders zit mede dankzij het coronavirus in de lift. In alle sectoren is de waardering gegroeid, behalve ten aanzien van de varkenshouderij. Deze sector wordt hetzelfde gewaardeerd als in 2018, blijkt uit de tweejaarlijkse Agrifoodmonitor, uitgevoerd door Wageningen Economic Research.

Volgens het onderzoek heeft de uitbraak van het coronavirus invloed gehad op hoe mensen eten. Mensen zijn anders gaan eten. Er kwam minder varkensvlees op tafel en meer groenten en fruit. Mensen gaven aan dat ze dit doen voor hun gezondheid. Het virus heeft ook invloed gehad op hoe burgers waarde zijn gaan hechten aan basisbehoeften zoals voedselveiligheid en stabiliteit. Ze zijn meer geïnteresseerd geraakt in waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd.

13:49 - Weer coronarecords gesneuveld in veel Europese landen

Meerdere Europese landen hebben melding gemaakt van recordaantallen nieuwe coronabesmettingen. Het gaat om Oostenrijk, Polen, Tsjechië en Rusland. Rusland, met ongeveer 145 miljoen inwoners, heeft in totaal al bij 1,2 miljoen mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat is met afstand het hoogste aantal in Europa.

13:15 - Rijbewijs halen wordt duurder door corona

Rijexamens worden volgend jaar ongeveer zes procent duurder, maakt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) bekend. Dat komt neer op zo'n zeven euro per examen. Die kosten worden doorberekend aan de klant, laten verschillende rijscholen uit de provincie weten. Ook de prijzen van de lessen moet volgens hen omhoog.

10:18 - Heel Nederland kan app CoronaMelder gebruiken

Na maanden van voorbereiden en weken van testen kan iedereen in Nederland vanaf zaterdag de app CoronaMelder gebruiken. Daarmee kunnen ze gewaarschuwd worden wanneer ze onlangs in de buurt zijn geweest bij iemand die positief is getest op het coronavirus. Gebruikers kunnen dan in thuisisolatie gaan en zich laten testen, nog voor ze zelf klachten krijgen. Dat moet helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is de gedachte.

Het gebruik van de app is vrijwillig. De CoronaMelder heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. Andere landen maken al langer gebruik van apps om mensen te waarschuwen voor het risico op besmetting.

10:16 - 'Waardering voor Rutte gestegen tijdens corona'

Zes op de tien Nederlanders vinden dat Mark Rutte het de afgelopen tien jaar goed heeft gedaan als minister-president. Dat is de conclusie van een onderzoek van I&O Research in opdracht van Trouw onder 2231 Nederlanders. Kiezers van bijna alle kleuren erkennen dat hij zich ontwikkelde van politicus tot staatsman.

In maart dit jaar was 45 procent over het optreden van Rutte te spreken. Toen scoorde hij ook al als beste van de politieke leiders. Sinds de uitbraak van het coronavirus is de waardering gestegen dankzij zijn leiderschap tijdens de coronacrisis. Volgens het onderzoek zijn de kernwoorden stabiliteit, rust, standvastig, verbindend en economische welvaart van toepassing op de premier, die deze functie op 14 oktober tien jaar vervult.

10:09 - Zorgexperts bezorgd om kwaliteit langdurige zorg in coronatijd

Nu het aantal besmettingen met het coronavirus weer toeneemt, moet er meer aandacht komen voor de kwaliteit van langdurige zorg. "De oplopende covid-19 besmettingen en het gebrek aan zorgpersoneel door ziekte of quarantaine kunnen makkelijk opnieuw leiden tot verschraling naar basiszorg en lokale lockdowns", waarschuwen zeventig zorgexperts in het zaterdag gepubliceerde manifest 'Isoleer het virus, niet de mensen!'.

"Er zijn nu al enkele zorginstellingen dicht. De kans bestaat dat in de tweede covid-19-golf door de waan van de dag de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners en hun naasten opnieuw ondersneeuwt. Dat maakt ons ongerust. En moeten we voorkomen", waarschuwen de initiatiefnemers minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

10:05 - FNV is corona-agressie tegen werkenden zat

Vakbond FNV wil dat mensen meer respect gaan tonen voor werkenden in het openbaar vervoer, ziekenhuizen, winkels, op straat en in publieke ruimten. Er is te veel agressie en werknemers voelen zich steeds onveiliger, stelt FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong.

"De maat is vol. Veel mensen die maatregelen in ons aller belang moeten handhaven zoals treinconducteurs en gemeentelijke handhavers spreken mensen aan en krijgen vaker agressie terug, horen wij van onze leden", aldus De Jong. "Vandaag zeggen we als grootste werknemersorganisatie van Nederland: blijf van onze mensen af, zet ze niet onder druk door scheldpartijen, en volg hun instructies op. Kortom: heb respect voor ze."

09:59 - Onbegrip bij kerk en moskee: 'Waarom wel 600 man in de Brabanthallen?'

Verschillende geloofsgemeenschappen vinden de aangescherpte bezoekersregels voor kerken en moskeeën lastig. Afgelopen weekend was er veel kritiek op een kerk in Staphorst omdat daar zeshonderd mensen tegelijk een dienst bijwoonden. Daarop zijn de maatregelen aangescherpt, tot onvrede van de geloofsgemeenschappen.

09:56 - Sushirestaurant zit veel te vol, zaak in Apeldoorn per direct gesloten

Restaurant Silk Sushi & Asian Dining in Apeldoorn is per direct gesloten. De coronamaatregelen werden niet nageleefd: in het restaurant waren 84 gasten en 16 medewerkers aanwezig, terwijl de noodverordening 30 personen exclusief personeel toestaat.

