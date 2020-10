LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 9 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 9 oktober

22:14 - Ziekenhuizen snijden in gewone zorg, maar 'blijf je melden met klachten'

Het Radboudumc in Nijmegen breidt vanaf maandag de verpleegafdeling en IC voor coronapatiënten uit. Ook het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem richt meer coronabedden in: daar opent maandag een tweede coronavleugel. Dat gaat ten koste van de gewone zorg.

Foto: ANP

19:05 - Zwembad net over de grens gesloten voor Nederlanders

Nederlanders zijn niet welkom bij zwembad Embricana in Emmerich, omdat het grootste gedeelte van Nederland als risicogebied geldt in Duitsland. Om de afkomst te controleren wordt bezoekers bij de ingang van het zwembad gevraagd om hun postcode. Dat meldt mediapartner REGIO8.

“Het spijt ons voor de klanten, maar om het risico te verminderen en nieuwe besmettingen te voorkomen zien wij geen andere optie dan het zwembad tijdelijk te sluiten voor bezoekers uit risicogebieden,” reageert Valeria Leifkes, plaatsvervangend bedrijfsleider bij zwembad Embricana.

Niet alleen Nederlanders, maar ook mensen uit andere gebieden die door het Duitse Robert Koch Institut zijn aangemerkt als risicogebied, zijn niet welkom. Vooralsnog kunnen Nederlanders wel terecht bij zwembad Bahia in Bocholt.

19:32 - Coronavirus breekt drie records op één dag

Dag na dag blijkt dat de uitbraak in Nederland toch nog groter wordt en dat de grens steeds verder opschuift. Er zijn de afgelopen 24 uur drie records gebroken.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had tussen donderdagochtend en vrijdagochtend een recordaantal van 5983 meldingen van positieve tests gekregen. Een dag eerder werden 5829 nieuwe besmettingen geregistreerd en de dag daarvoor 4993.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vestigde vrijdag ook een record. De regio telde 828 positieve tests. Voor het eerst registreerde een regio meer dan 800 besmettingen in een etmaal. Het oude record was donderdag gevestigd door Rotterdam-Rijnmond, toen daar 776 positieve tests binnenkwamen.

Ook de regio Haaglanden brak vrijdag een landelijk record. In Den Haag en omstreken werden 730 mensen positief getest, wat neerkomt op 65,4 gevallen per 100.000 inwoners. Niet eerder was het relatieve aantal besmettingen in een gebied zo hoog. Rotterdam-Rijnmond was donderdag uitgekomen op 58,5 positieve tests per 100.000 mensen.

Foto: ANP

19:15 - Bij deze commerciële teststraat weet je binnen 48 uur of je corona hebt

Ondernemers in Nijmegen willen sneller duidelijkheid over de gezondheid van hun personeel dan de GGD hun kan geven. Daarom zijn ze een eigen teststraat gestart op het bedrijventerrein Kerkenbos, waar medewerkers binnen 48 uur een uitslag van hun coronatest krijgen.

Foto: Omroep Gelderland

18:50 - 'Niemand komt na 22.00 uur voor melk en koffie'

"Het is vreselijk." Winkelier Samir Hamidi baalt als een stekker nu de Veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft besloten dat avond- en nachtwinkels na 22.00 uur geen alcohol meer mogen verkopen. Hoewel de maatregel niet uit de lucht komt vallen, is de Arnhemse zakenman er toch van geschrokken.

"Dit komt heel erg hard aan", vertelt de ondernemer, die de winkel samen met zijn vrouw runt. "Hier zat ik natuurlijk niet op te wachten."

Foto: Omroep Gelderland

18:30 - Ophef om 'ongepaste woorden' Mike Snoei na corona-uitbraak NAC

De door corona besmettingen geschrapte wedstrijd tussen De Graafschap en NAC zorgt voor de nodige ophef. Snoei gaf in een interview aan zijn twijfels te hebben bij de uitbraak. NAC reageerde en dat doet De Graafschap-directeur Ostendorp nu ook. "Ik snap NAC, maar wij hebben een uitgesproken coach."

Foto: Omroep Gelderland

15:59 - 552 besmettingen erbij in Gelderland

In Gelderland zijn de afgelopen dag 552 nieuwe besmettingen vastgesteld. De meeste positieve tests waren er in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden: 235. Gelderland-Zuid volgt op de tweede plek met 166 besmettingen en in Noord-Oost Gelderland ging het om 151 positieve tests.

Gisteren werden nog 605 nieuwe besmettingen in onze provincie gemeld.

15:55 - Leerlingen en leraren hebben corona, school in Borculo week dicht

VSO Klein Borculo in Borculo gaat volgende week dicht omdat enkele leraren en leerlingen zijn besmet met corona. Een aantal kinderen op de school voor speciaal onderwijs zat al ziek thuis.

"We zijn een kleine school, we kunnen de uitval van enkele leraren niet opvangen", legt Frank de Vries, voorzitter van het college van bestuur, uit. "Daarom moeten we de kinderen naar huis sturen. We nemen geen risico."

Foto: ANP (ter illustratie)

15:51 - Rutte: bereid om elke beperkende maatregel te nemen als het nodig is

Het kabinet is bereid om elke beperkende maatregel te nemen die nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Mark Rutte maakte dat duidelijk tijdens zijn wekelijkse ministerraad. Over welke maatregelen denkbaar zijn, wilde hij niet speculeren. Ook wil hij niet ingaan op de discussies die het kabinet daarover voert.

"Het doel is de totale optelsom van de bewegingen van mensen en het aantal contactmomenten terug te brengen", aldus Rutte. Hij wees erop dat de meeste horeca netjes omgaat met de maatregelen, net als theaters en sportscholen, maar de netto optelsom ervan is volgens hem dat er heel veel bewegingen zijn van mensen.

Dit weekend zouden volgens deskundigen de eerste resultaten zichtbaar moeten zijn van de extra maatregelen die in zes regio's werden genomen, waar de horeca eerder dicht moest en de maximale groepsgrootte verkleind werd. De enorme stijgingen van het aantal besmettingen in de afgelopen week en vooral laatste dagen, vallen tegen, erkende Rutte. Daarvan zou je meer moeten terugzien. Hij wil dat nader laten analyseren.

Foto: ANP

15:01 - Weer bijna 6000 nieuwe coronabesmettingen gemeld

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn in heel ons land 5983 nieuwe coronagevallen gemeld, en dat is een nieuw dagrecord. Het oude record heeft slechts een dag standgehouden. Een dag eerder had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 5829 meldingen van positieve tests gekregen. Het waren er aanvankelijk 5831, maar dat is vrijdag bijgesteld.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal sterfgevallen steeg met veertien. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren dertien sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ongeveer 160.000 mensen in Nederland positief getest.

14:11 - Sensire past bezoekersregeling aan

Sensire past haar bezoekersregeling aan van de verschillende verzorgingslocaties van de organisatie. Vanaf maandag mogen per week, twee vooraf aangegeven personen op bezoek bij een bewoner. Per week mag de samenstelling van de bezoekers worden aangepast.

De bezoekers krijgen bij de ingang een mondneusmasker van Sensire, die het hele bezoek op moet blijven. Dat betekent dat er niet gezamenlijk meer gegeten en gedronken mag worden met de bewoners. Sensire heeft locaties in de omgeving van Arnhem, Zutphen en Doetinchem.

Foto: ANP

13:47 - Mondkapje verplicht op politiebureau

Het gebruik van een mondkapje is vanaf vrijdag in het politiebureau van Apeldoorn verplicht. Bezoekers worden bij binnenkomst verzocht het masker op te zetten.

Foto: Politie Apeldoorn

13:26 - 'Senioren moeten stemmen per post'

Het is een goede zaak als senioren door middel van briefstemmen thuis hun stem kunnen uitbrengen bij de verkiezingen in maart. Zeker omdat veel mensen het heel belangrijk vinden om gebruik te maken van hun stemrecht, zegt ouderenbond ANBO. Het kabinet onderzoekt vanwege het coronavirus de mogelijkheid om bij de Tweede Kamerverkiezingen per post te stemmen.

Foto: Pixabay

11:20 - Dertig leerlingen van school in Doetinchem in quarantaine

10:43 - Sneller uitslag na coronatest

Wie zich nu laat testen op corona, lijkt geluk te hebben. Een redacteur van Omroep Gelderland liet zich deze week testen en had al binnen 24 uur de uitslag. Dit terwijl 24 tot 48 uur gangbaar is, zoals de GGD communiceert. Deze week werd de capaciteit op de laboratoria flink opgeschroefd, waardoor er per dag veel meer tests geanalyseerd kunnen worden. Tegelijkertijd zijn de GGD's nog niet opgeschaald om ook zoveel tests af te nemen.

10:29 - Mondkapje in gerechtsgebouwen

In alle gerechtsgebouwen, dus ook in Arnhem en Zutphen, wordt vanaf nu gevraagd om een mondkapje te dragen. "Het dragen van een mondkapje geldt voor alle ‘openbare publieksruimtes’ in de gerechtsgebouwen. Denk bijvoorbeeld aan de hal, de wachtruimten, gangen, liften en trappenhuizen. Bezoekers wordt gevraagd een eigen mondkapje mee te brengen."

10:05 - 'Beperken van winkeltijden werkt averechts'

Winkeliers maken zich zorgen over het mogelijke beperken van de openingstijden. Het kabinet zou al nadenken over het schrappen van koopavonden, om de bewegingen van mensen te beperken en daarmee het oplopende aantal coronabesmettingen in te dammen.

Branchevereniging INretail zegt dat het schrappen van koopavonden en koopzondagen "een compleet averechts effect" zal hebben. De branchevereniging wil juist ruimere openingstijden om klanten nog beter te kunnen spreiden. In steeds meer gemeenten gebeurt dat al, zegt de branchevereniging.

"Als je de winkeltijden beperkt, krijg je minder bewegingen van mensen. Daarom is er ook een avondklok voor de horeca. Terwijl wij zeggen: spreid de winkeltijden juist. Niemand wil een tweede lockdown. Zeker ondernemers niet, die moeten leven van hun omzet", aldus de woordvoerder.

De enorme drukte is er al niet meer door de recente oproepen van de overheid, constateert de branchevereniging. Bijna 60 procent van de ondernemers merkt een forse daling van bezoekersaantallen en omzet sinds het dringende advies om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen en alleen te winkelen, peilde de vereniging onder de leden.

Foto: ANP

09:59 - Sterfte neemt opnieuw toe

In week 40 (28 september tot en met 4 oktober) overleden naar schatting 3 000 mensen. Dit zijn er ruim 200 meer dan verwacht voor deze week. Er overleden vooral meer mensen van 80 jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In week 39 overleden ook al iets meer mensen dan gemiddeld (2 865). De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland.

09:55 - Wat vind jij: ben jij bang voor een nieuwe lockdown?

09:13 - Ook bij onze oosterburen stijgt het aantal besmettingen

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus voor de derde dag op rij fors toegenomen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt dat in de afgelopen 24 uur 4516 nieuwe gevallen zijn geregistreerd. Dat zijn er bijna 500 meer dan de 4058 infecties die een dag eerder gemeld werden. Woensdag waren er 2828 nieuwe coronabesmettingen.

De Duitse minister Jens Spahn (Volksgezondheid) sloeg donderdag alarm over de "zorgwekkende sprong" in het aantal coronabesmettingen. De gezondheidszorg is nog niet overbelast, zei hij op een persconferentie in Berlijn. "We willen een exponentiële stijging voorkomen. Als we met 80 miljoen mensen samenwerken, zullen de kansen van het virus dramatisch afnemen."

Het totale aantal vastgestelde Duitse gevallen van het longvirus bedraagt nu 314.660. Er overleden 9589 aan de gevolgen van een besmetting. Dat is een stijging van elf sterfgevallen.

09:12 - Waarheen in de herfstvakantie?

Een paar dagen weg tijdens de herfstvakantie is normaal gesproken eenvoudig te regelen. Maar door het oplopende aantal coronabesmettingen in Nederland en de rest van Europa is er een wirwar aan regels en reisadviezen ontstaan. Zo kan je alleen naar Denemarken voor familiebezoek en moeten Nederlanders (met uitzondering van Zeeuwen) een recente negatieve coronatest laten zien als ze naar Duitsland willen.

Landen als Frankrijk, Oostenrijk en Griekenland hebben geen inreisbeperkingen voor Nederlanders.

