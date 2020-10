LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 8 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 8 oktober

19:02 - Het belangrijkste nieuws:

In de afgelopen week zijn waarschijnlijk meer dan 40.000 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Nieuwe maatregelen dinsdag bekend: waarschijnlijk sluiting horeca, streep door amateursport.

In Gelderland werden 592 positieve tests gemeld, 2 meer dan een dag eerder. Opmerkelijk zijn de sterke stijging van het aantal besmettingen in de Achterhoek en de daling in Gelderland-Midden.

Een basisschool in Putten is deze week dicht door coronabesmettingen onder vier docenten.

18:51 - 'Al uitgedeelde boetes worden niet terugbetaald'

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus gaat er niet voor zorgen dat mensen die een coronaboete van 390 euro hebben gekregen, een deel van dat geld terugkrijgen. Het is niet aan hem om in te grijpen in een sanctie die door een rechter is opgelegd, zegt hij.

In de nieuwe coronaspoedwet wordt de boete verlaagd naar 95 euro. Ook krijgen mensen niet meer automatisch een strafblad. De rechtbank in Arnhem deed woensdag uitspraak in 21 zaken waarin mensen bezwaar hadden aangetekend tegen de boete. Voor de meesten werd het bedrag teruggeschroefd tot 95 euro, sommigen werden vrijgesproken.

18:14 - Coronaboete voor café in Twello

De eigenaar van café Bakker in Twello moet een boete van 5.000 euro betalen voor het overtreden van de coronaregels. Uit controles bleek dat er in de horecazaak aan de Stationsstraat onvoldoende afstand werd gehouden.

Lees hier het hele verhaal

Foto: Pixabay

18:01 - Burgemeesters maken zich 'uiteraard' zorgen

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, maken zich "uiteraard" zorgen over de oplopende cijfers van het aantal coronabesmettingen. "Net als iedereen", zegt de waarnemend voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Henri Lenferink van Leiden. Lenferink vervangt zijn Nijmeegse collega Hubert Bruls, die met vakantie is.

Lenferink verwacht begin volgende week meer duidelijkheid over nieuwe of aanvullende maatregelen. "Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de cijfers in de komende dagen, besluit het kabinet daarover. Uiteraard heeft het Veiligheidsberaad in die besluitvorming een adviserende rol waar het gaat om de handhaving en uitvoering van eventuele maatregelen."

Lenferink wil niet zeggen of er burgemeesters zijn die nu al strengere maatregelen zouden willen nemen.

17:13 - Weer forse stijging coronabesmettingen in Gelderland

Gelderland telt deze donderdag 605 meer positief geteste mensen met corona dan gisteren. In alle drie de veiligheidsregio's is het aantal besmettingen weer toegenomen. In de cijfers spant Noord- en Oost Gelderland de kroon met 239 nieuwe vastgestelde besmettingen. Gelderland-Midden volgt met 198 positief geteste mensen, in Gelderland-Zuid zijn het er 168.

Gisteren leek er nog sprake van een daling in de cijfers. Toen kwamen er 386 nieuwe coronabesmettingen bij in Gelderland. Dat waren er 166 minder dan op dinsdag.

Foto: ANP

15:14 - De Graafschap - NAC geschrapt vanwege corona bij tegenstander

De Graafschap voetbalt vrijdag naar alle waarschijnlijkheid niet tegen NAC Breda. De wedstrijd gaat niet door omdat bij de club uit Breda een aantal positieve besmettingen zijn geconstateerd. Dat laten bronnen weten aan Omroep Gelderland.

Lees hier het hele verhaal

Foto: Pixabay

15:30 - Burgemeester digitaal in gesprek met jongeren over corona

De burgemeester van Nunspeet wil digitaal met jongeren praten over hun beleving van deze coronatijd. "Door de Rijksoverheid en de veiligheidsregio hebben we te maken met maatregelen en beperkingen waar zeker ook onze jongeren last van hebben", aldus burgemeester Breunis van de Weerd. "Ik ben benieuwd hoe onze jongeren dit ervaren en op welke wijze wij hen hierin kunnen bijstaan."

Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.

14:45 - Gasthuis in Millingen aan de Rijn gesloten voor bezoekers

Een bewoner en twee medewerkers van Gasthuis Millingen in Millingen aan de Rijn zijn besmet met corona, vijf medewerkers zijn ziek. Daarom wordt de instelling voorlopig gesloten voor bezoekers.

Lees het hele verhaal via onze mediapartner Omroep Berg en Dal.

14:24 - Negatieve hoogtepunten omtrent coronabesmettingen

Afgelopen etmaal zijn er 5831 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat meldt het RIVM. Dat is een nieuw dagrecord. Het totaal komt daarmee boven 150.000 uit.

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is gestegen tot 1070. Dat zijn 49 patiënten meer dan woensdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het merendeel ligt op verpleegafdelingen. 228 van de mensen met de longziekte Covid-19 liggen op de intensive care, een toename van 18 in de afgelopen 24 uur.

14:07 - Artsen en verpleegkundigen moeten gezicht afschermen bij nauw contact met patiënten

Artsen en verpleegkundigen moeten voortaan hun gezicht afschermen wanneer ze nauw contact hebben met een patiënt die geen coronasymptomen heeft. Dat meldt het ANP. Met nauw contact wordt bedoeld dat ze langer dan 15 minuten aan een stuk op minder dan 1,5 meter afstand van een patiënt zijn.

De gezichtsbedekking staat in een nieuwe richtlijn van de Federatie Medisch Specialisten, die voor iedere zorgverlener in een ziekenhuis is bedoeld. De richtlijn is aangescherpt omdat het aantal coronabesmettingen stijgt en omdat artsen vragen stelden over persoonlijke beschermingsmiddelen, aldus de federatie.

13:01 - 'Vaccin tweede kwartaal volgend jaar beschikbaar'

Een coronavaccin van het Leidse bedrijf Janssen Pharmaceutica moet in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar zijn. Dat heeft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer laten weten, meldt de NOS. Nederland gaat minimaal 7,8 miljoen doses afnemen zodra het vaccin wordt toegelaten tot de Europese markt.

De hele EU neemt 200 miljoen doses af, Nederland heeft recht op 3,89 procent daarvan. Het vaccin vergt slechts één injectie per persoon, bij veel andere vaccins zijn twee injecties nodig. 

Foto: ANP

Rijkswaterstaat merkt dat mensen ondanks meerdere waarschuwingen nog steeds onvoorbereid op pad gaan. Nu de letter r weer in de maand zit, is het belangrijk om genoeg bescherming tegen regen te hebben. In deze tijd is het zelfs vanwege de coronaregels noodzakelijk om een eigen paraplu bij je te hebben. Weginspecteurs hebben er zelfs een tweede voor de zekerheid.

Lees hier het verhaal van weginspecteur Herman Schiks.

Foto: Omroep Gelderland

10:41 - Omroep uit Ede start in weekend dj-programma na sluitingstijd van horeca

Streekkanaal EDE TV/XON start vanaf vrijdag met een nieuw programma, gericht op uitgaanspubliek dat door de coronacrisis niet tot laat naar de kroeg kan: DJ@HOME. Om het gras niet voor de voeten van de horeca weg te maaien start de televisie-uitzending om 22.00 uur. De aftrap wordt vrijdag verricht door burgemeester René Verhulst. Projectleider Freek Steenvoorden: "Hij zal eenmalig terugkeren naar een hobby uit zijn jongere jaren."

Lees hier op de site van onze mediapartner XON hoe dit programma vorm krijgt.

Foto: Pixabay

10:28 - Burgemeester Marcouch wil verdubbeling van testen

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vindt dat de coronabesmettingen zorgelijk toenemen. Om dat tegen te gaan wil hij binnen enkele weken de hoeveelheid testen in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, waar Marcouch voorzitter van is, opschalen van 1300 naar 3000 per dag.

Tot die tijd spreekt de burgemeester zijn inwoners aan op hun gedrag. "Mijn oproep is om het vol te houden en je zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden. Iedere individu kan bijdragen door niet roekeloos te zijn in zijn of haar gedrag."

Zie ook: Marcouch wil binnen enkele weken dubbel zoveel coronatesten

08:12 - Arnhemse middelbare school houdt alle theorielessen digitaal

De Arnhemse middelbare school VMBO 't Venster geeft vanaf woensdag de lessen deels weer digitaal. Alleen voor de praktijklessen, gymlessen en mentoruren komen de leerlingen nog naar school. Een échte keuze was er niet, legt directrice Ramona Stael uit. "Inmiddels zat 25 procent van onze docenten thuis."

Lees het hele verhaal van de school hier.