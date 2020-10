LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 7 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 7 oktober

17:53 - Rustiger op Gelderse snelwegen, maar niet zo stil als in maart

Het is rustiger op de Gelderse wegen sinds het kabinet vorige week maandag iedereen opriep vooral thuis te werken. Maar zo stil als tijdens de eerste coronagolf is het nog lang niet.

Het verkeer op Gelderse snelwegen is er met 12 procent afgenomen in vergelijking met begin maart, vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit regionale cijfers, gemeten op dinsdag 6 oktober, van de datadienst NDW.

17:41 - Aantal nieuwe besmettingen in Gelderland lager dan gisteren

Het afgelopen etmaal zijn er in Gelderland 386 nieuwe coronabemesttingen bijgekomen. Dat zijn er 166 minder dan de dag ervoor. De afgelopen vier dagen dagen steeg het aantal besmettingen, maar nu is er dus een daling.

Landelijk zijn er sinds gisteren bijna vijfduizend nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is wel een dagrecord. De dag ervoor ging het nog om zo'n 4550. In het ziekenhuis liggen nu meer dan duizend coronapatiënten, van wie 210 op de intensive care.

15:29 - Meeste besmettingen in Nijmegen

Volgens de laatste data van het RIVM zijn de afgelopen 24 uur 39 besmettingen in Nijmegen gemeld. Vier inwoners moesten naar het ziekenhuis. Arnhem telde 35 besmettingen, Ede 31. Er zijn geen patiënten overleden.

14:56 - Mondkapje verplicht in gemeentehuis Tiel

Iedereen die in het gemeentehuis in Tiel moet zijn, moet een mondkapje dragen. De gemeente verzoekt dan ook om zelf een mondkapje mee te nemen. Zonder mondkapje, mag je het gemeentehuis niet bezoeken.

"Mondkapjes dragen is een dringend advies van de landelijke overheid en als gemeente Tiel volgen wij de landelijke richtlijn. Onder andere om de gezondheid van medewerkers die onderdeel zijn van de cruciale functies bij de gemeente, zo veel mogelijk te beschermen", schrijft de gemeente op haar website.

14:14 - Drukte in ov en op de weg neemt af

Nederlanders laten zich minder zien op de weg en in het openbaar vervoer sinds de regering vorige week maandag het verzoek deed om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Dat blijkt uit cijfers van het ov-chipkaartbedrijf Translink en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

"We zien inderdaad wel een daling van het verkeer, maar deze is lang niet zo dramatisch als in maart", zegt een onderzoeker van de NDW. "Wel zien we opnieuw de grootste afnames in de spitsen, mogelijk dus vanwege de dringende oproep zoveel mogelijk thuis te werken."

Nederlanders pakten vorige week gemiddeld bijna 2,3 miljoen keer per werkdag een trein, bus, tram, metro of veerpont. In de weken daarvoor deden zij dat nog gemiddeld zo'n 2,4 miljoen keer per werkdag.

14:02 - CDA Tiel gaat weer digitaal vergaderen

 CDA Tiel@cdatiel Meer dan zorgelijk: de toename van #Corona besmettingen in #Tiel. Daarom heeft onze fractie besloten om voorlopig niet meer voor eigen bijeenkomsten het stadhuis te gebruiken. Wij gaan weer digitaal vergaderen. Voor vragen kunt u ons digitaal en telefonisch blijven benaderen. 13:04 - 7 okt. 2020 Andere Tweets van CDA Tiel bekijken

13:42 - Miljardairs nog rijker door corona

Het vermogen van miljardairs is wereldwijd fors gestegen tijdens de coronacrisis. Ruim tweeduizend miljardairs hadden eind juli meer dan 8500 miljard euro aan vermogen, dat is bijna 1800 miljard meer dan in 2019. Ook Nederlandse miljardairs gingen erop vooruit, zo'n 9 miljard euro. Dat meldt de NOS.

13:06 - Meldplicht voor tanken en boodschappen doen in Duitsland vervalt

Grensbewoners die over de grens willen tanken of boodschappen willen doen, hebben geen meldingsplicht meer. Tot vandaag moesten Nederlanders zich registreren bij de lokale gezondheidsdienst als ze voor een kort bezoek, niet langer dan 24 uur, de grens overstaken. Ook Duitsers kunnen weer naar Nederland voor een boodschap zonder dat ze in quarantaine moeten.

11:33 - Lingecollege krijgt extra unit

Het Lingecollege, afdeling Heiligestraat, in Tiel heeft grote moeite om de 1,5 meter-maatregel uit te voeren. Daarom wordt er een extra unit geplaatst om zo beter aan de voorwaarden van het RIVM te voldoen. De kosten worden door de gemeente betaald. Dat meldt RegioTV Tiel.

10:46 - GGD creëert coronateststraat in Winterswijk

Inwoners van de oostelijke Achterhoek kunnen zich binnenkort op het coronavirus laten testen in Winterswijk. Op dit moment bevindt de enige teststraat in de regio zich in Zelhem.

"We hebben heel bewust in die hoek naar een locatie gezocht, precies om die reden", zegt een woordvoerder van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Het is nog niet bekend op welke termijn de testlocatie in Winterswijk opent. "De teststraat staat in de planning, maar ik durf niet te zeggen wanneer die open gaat”

10:24 - Geldboetes en vrijspraak voor overtreden coronamaatregelen

De rechtbank in Arnhem heeft woensdag uitspraak gedaan in 21 zaken waarin een boete was opgelegd voor het overtreden van de coronamaatregelen. De meeste mensen kregen een boete van 95 euro in plaats van de opgelegde 390 euro, sommigen werden vrijgesproken. De boetes zijn onder meer voor jongeren die met z'n vieren in de auto zaten of met z'n zessen barbecueden in een garagebox.

09:46 - Ook Arnhemse politici aan de mondkapjes

Tijdens de wekelijkse politieke avond geldt woensdag het dringende advies om mondkapjes te dragen op het Arnhemse stadhuis. Wanneer aanwezige politici gebruikmaken van hun zitplaatsen, mag het mondmasker worden afgezet. Maar tijdens verplaatsingen, in de rij voor het koffiebuffet of bij toiletbezoeken, wordt verzocht deze wel te dragen.

Ook aanwezige pers werd woensdagochtend specifiek gevraagd deze richtlijn te volgen, waar onze verslaggever gehoor aan zal geven.

08:55 - Een bloemetje in coronatijd

Het leven staat sinds het coronavirus op z'n kop. Deze week was de aftrap van de landelijke actie ‘aandacht voor elkaar’ waarin wordt opgeroepen om extra belangstelling voor elkaar te tonen. Omroep Gelderland geeft bloemen weg aan iemand die wel wat extra aandacht verdient. Deze week zet Sjaak Kleintjens uit Duiven zijn vrouw Anita in het zonnetje.

 

07:36 - Eerste corona-sneltesten goedgekeurd

De eerste twee van vijf corona-sneltesten die in Nederland onderzocht worden op hun betrouwbaarheid, zijn glansrijk geslaagd voor dat toelatingsexamen. De sneltesten hebben een kwartier nodig om te vertellen of iemand besmet is met het coronavirus.

Dat maakt minister De Jonge van Volksgezondheid volgens de NOS vandaag bekend bij een werkbezoek aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daar is een van de beide testen de afgelopen tijd gevalideerd. De andere is goedgekeurd na onderzoek in het UMC Utrecht.

Het is nog niet bekend wanneer de sneltesten in bijvoorbeeld onze provincie ingezet kunnen worden. Ze worden nu verder onderzocht op hun bruikbaarheid. "De komende weken gaan we in de praktijk uitvinden voor welke toepassingen deze testen het meest geschikt zijn", aldus de minister.